Nell’Imperiese esplode conduttura idrica, in migliaia senz’acqua

Migliaia di residenti nella zona tra Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia, sono rimasti senz’acqua, dopo l’esplosione di una conduttura dell’acquedotto del Nervia, avvenuta ieri sera in via Braie, a Camporosso. Qualche ora dopo Ireti, che gestisce l’acquedotto, è riuscita in via di emergenza a riportare l’acqua a gran parte delle utenze, ma oggi, specie nella zona a mare, l’acqua è torbida.

“La riparazione dell’acquedotto è avvenuta in mattinata e ringraziamo per il tempestivo intervento la ditta ‘Orengo Costruzioni’ e il gestore Ireti – ha detto il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli – . L’acqua erogata in alcune zone di Camporosso risulta torbida e terrosa. Avviene spesso a seguito di una riparazione di rilievo come quella occorsa al nostro acquedotto. Se l’acqua non si presenta limpida si consiglia di non berla e di non utilizzarla per cucinare. In giornata dovrebbe risolversi tutto“.