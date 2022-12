Neuralink verso il test di un chip cerebrale nell’uomo: l’annuncio di Musk

MeteoWeb

Elon Musk si aspetta che un chip cerebrale wireless sviluppato dalla sua azienda Neuralink inizi i trial clinici sull’uomo tra sei mesi, dopo che la società ha mancato le scadenze precedenti da lui stabilite. La società sta sviluppando interfacce per chip cerebrali che, secondo quanto affermato, potrebbero consentire ai pazienti disabili di muoversi e comunicare di nuovo, con Musk che ha aggiunto che punterà anche al ripristino della vista.

Con sede nella San Francisco Bay Area e ad Austin, in Texas, Neuralink negli ultimi anni ha condotto test sugli animali mentre cerca l’approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense per iniziare i test clinici sulle persone. “Vogliamo essere estremamente attenti e certi che funzionerà bene prima di inserire un dispositivo in un essere umano”, ha detto Musk il 30 novembre durante un aggiornamento pubblico sul dispositivo.

La presentazione si è concentrata sul dispositivo “Link“, che assomiglia a una pila di diverse monete larga 2,5cm con centinaia di fili sottili come capelli. Un robot chirurgico farebbe un buco nel cranio e farebbe scivolare i fili degli elettrodi nella materia grigia del cervello, secondo una presentazione di Musk del 2020.

Le prime due applicazioni umane prese di mira dal dispositivo Neuralink riguarderanno il ripristino della vista e l‘abilitazione del movimento dei muscoli nelle persone che non possono farlo, ha affermato Musk. “Anche se qualcuno non ha mai avuto la vista, mai, come se fosse nato cieco, crediamo di poter ancora ripristinare la vista”, ha detto.

L’ultima presentazione pubblica di Neuralink, più di un anno fa, riguardava una scimmia con un chip cerebrale che giocava a un videogioco pensando da sola.

La valutazione della FDA

La sicurezza sarà la principale preoccupazione della FDA nel valutare se il dispositivo possa essere testato sugli esseri umani, ha affermato Cristin Welle, Prof.ssa associata di neuroscienze presso l’Università del Colorado, che ha contribuito alla redazione della guida della FDA sugli impianti cervello-computer, prima di lasciare l’agenzia nel 2016. Welle ha affermato che le autorità di regolamentazione si concentreranno sul fatto se il dispositivo possa danneggiare il cervello o presentare rischi irragionevoli per i pazienti. Ha detto che anche la durata del dispositivo sarebbe stata presa in considerazione, dato il potenziale per i fluidi cerebrali di corrodere l’isolamento che riveste le centinaia di elettrodi simili a capelli sul dispositivo Link.

Finora, Neuralink ha testato il dispositivo su pecore, maiali e primati, secondo i documenti depositati presso il Dipartimento dell’Agricoltura.

Le ambizioni di Musk

Musk, che gestisce anche il produttore di veicoli elettrici Tesla, la società di missili SpaceX e la piattaforma di social media Twitter, è noto per i suoi obiettivi ambiziosi, come colonizzare Marte e salvare l’umanità. Le sue ambizioni per Neuralink, che ha lanciato nel 2016, sono della stessa portata. Musk vuole sviluppare un chip che consenta al cervello di controllare dispositivi elettronici complessi e alla fine consentire alle persone con paralisi di riacquistare la funzione motoria e curare malattie cerebrali come il Parkinson, la demenza e l’Alzheimer. Il magnate parla anche di fondere il cervello con l’intelligenza artificiale.

I ritardi di Neuralink

Neuralink, tuttavia, è in ritardo rispetto alla tabella di marcia. In una presentazione del 2019, Musk aveva dichiarato che mirava a ricevere l’approvazione normativa entro la fine del 2020. Ha poi affermato in una conferenza alla fine del 2021 che sperava di iniziare la sperimentazione umana quest’anno.

Neuralink ha ripetutamente mancato le scadenze interne per ottenere l’approvazione della FDA per iniziare i test sull’uomo, hanno affermato dipendenti attuali ed ex. Musk si è rivolto al concorrente Synchron all’inizio di quest’anno per un potenziale investimento dopo aver espresso frustrazione ai dipendenti di Neuralink per i loro lenti progressi, ha riferito Reuters ad agosto. Synchron ha raggiunto un traguardo importante a luglio, impiantando per la prima volta il suo dispositivo in un paziente negli Stati Uniti. Ha ricevuto l’autorizzazione normativa degli Stati Uniti per la sperimentazione umana nel 2021 e ha completato gli studi su quattro persone in Australia.