Neve, le testimonianze da Buffalo: “siamo ancora intrappolati in casa” | FOTO

MeteoWeb

“…We are still trap at home, cannot go out because roads are still not cleared…” – Con queste parole, il prof. Peihong testimonia quello che sta succedendo a Buffalo dopo l’eccezionale nevicata dei giorni scorsi. Particolarmente impressionanti le immagini scattate dal professore, e inviate a MeteoWeb per gentile cortesia del dott. Alessandro Stroppa, che ringraziamo.