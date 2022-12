Neve in Piemonte, danni sulla linea Torino-Aosta: treni cancellati o in ritardo

MeteoWeb

Le nevicate che stanno imbiancando il Piemonte hanno provocato disagi anche alla circolazione dei treni. Dal pomeriggio, la circolazione sulla linea ferroviaria Torino-Aosta è rallentata “per danni causati dal maltempo a Chivasso e Strambino”, fa sapere Trenitalia. E’ in corso l’intervento dei tecnici e “i treni regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire cancellazioni o limitazioni di percorso”.

Per il treno partito alle 18.20 dalla stazione di Porta Nuova e diretto ad Aosta il ritardo stimato al momento è di 55 minuti, per quello delle 19.02 da Ivrea di 65 minuti. Ritardi fino a 15 minuti per le due corse successive da Torino mentre il treno delle 21.22 da Ivrea risulta cancellato. Ritardo di 35 minuti per il treno delle 18.40 con partenza da Aosta e diretto a Porta Nuova.

Ieri, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile che per oggi prevedeva nevicate e possibili gelicidi in diverse regioni del Nord Italia, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) aveva attivato la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.