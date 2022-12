Tanta neve sulle Dolomiti: oltre 20 cm da Cortina all’Altopiano di Asiago

MeteoWeb

Il maltempo che ieri ha interessato tutto il Veneto, ha portato tanta neve sulle Dolomiti. Tra le località maggiormente imbiancate Cortina d’Ampezzo dove si contano 10 cm di manto fresco. L’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto segnala che a Ras Valles, sempre nell’area di Cortina, i cm sono stati 22 mentre a passo Falzarego 20. A Falcade ed Arabba si sono toccati anche i 25 cm mentre 30 cm di neve fresca sono caduti in Val Zoldana a Col dei Baldi. Sull’Altopiano di Asiago, 25 cm hanno ricoperto l’area di Campomolon a 1.735 metri di quota.

Oggi il cielo resta coperto, ma domani Arpav annuncia “stupende condizioni meteo con sole, cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità, salvo banchi di nubi basse a inizio giornata nelle depressioni prealpine“.

