Neve e gelicidio, il Questore di Alessandria: “non uscite di casa, ascoltatemi”

Il Questore di Alessandria raccomanda prudenza alla cittadinanza, a causa del maltempo che sta colpendo il territorio provinciale con neve e gelicidio. La Polizia di Stato alessandrina è sul territorio per garantire la sicurezza sulla viabilità stradale sia in città sia nelle strade periferiche. “Accettate il consiglio, fate attenzione, uscite solo se necessario e usate il buon senso, quello del “buon padre di famiglia”“, si legge in un messaggio che la Questura ha pubblicato sui social.