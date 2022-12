Maltempo Piemonte, incidente tra due auto sotto la neve: un morto nel Biellese

MeteoWeb

La neve che sta cadendo copiosa sul Piemonte è responsabile di un incidente mortale. Nello scontro tra due auto avvenuto a Quaregna Cerreto, in provincia di Biella, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. Ancora da chiarire la dinamica.

Per le difficoltà causate dal maltempo, a Mongrando, sempre nel Biellese, un pullman di linea è finito contro il muro di una casa, un’auto è uscita di strada a Curino e l’automobilista è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco. Auto impantanate in zona Pavignano a Biella.