La neve sommerge il Piemonte, almeno mezzo metro da Sestriere a Pragelato | FOTO

Le precipitazioni dei giorni scorsi in Piemonte hanno portato mezzo metro di neve nelle località intorno ai 2.000 metri di altitudine. Nel Vercellese, ai 2.410 metri di Alagna Valsesia si registrano 2 cm di neve in più da ieri, 60 cm, con -4,1°C. Nel Verbano, ai 2.453 metri di Formazza, ben 76 cm di neve e colonnina di mercurio a -5,8°C. In provincia di Torino, ai 2.020 metri di Sestriere, stamattina si registrano circa 50 cm con temperatura di -2,5°C, secondo quanto riporta Meteo3R, servizio nato dalla collaborazione tra le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. A Pragelato, al Trampolino a Valle a 1.525 metri di quota, si è passati da 33 cm di neve ieri a circa 45 oggi, con -1,5°C.

Neve oltre i 30 cm sulle Alpi Marittime, nel Cuneese, con temperature anche vicine a -3°C. Sopra Ceresole Reale, ai 2.304 metri del Lago Agnel, si è passati da 47 cm di neve a 57 oggi, con temperatura intorno ai +2°C.

Le precipitazioni sono in esaurimento secondo Arpa regionale, con qualche residuo nel Biellese e la prospettiva di passare da nuvole e nebbia a sole e vento da domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: