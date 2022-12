Neve e temperature record nel Regno Unito: -11,8°C nel Northumberland, incubo trasporti

MeteoWeb

All’ondata di freddo e neve che sta colpendo il Regno Unito si è aggiunto oggi lo sciopero dei ferrovieri, creando il caos trasporti. Il freddo non molla la presa nel Paese: la notte scorsa sono state registrate ancora una volta temperature minime da record in Inghilterra, con -11,8°C nel Northumberland, e in Scozia -17,3°C nell’Aberdeenshire. Tra le zone più colpite le isole Shetland, dove manca la corrente elettrica in 3800 abitazioni.

Per quanto riguarda i trasporto, l’agitazione iniziata dal sindacato Rmt per l’adeguamento dei salari all’inflazione ha portato alla paralisi dei treni ed è destinata a proseguire domani per poi riprendere venerdì e sabato. Network Rail, gestore pubblico della rete ferroviaria, ha chiesto di spostarsi solo se strettamente necessario.