Nevica in Trentino Alto Adige, domani al via la stagione sciistica

Nevica sulle montagne del Trentino Alto Adige. I fiocchi sono scesi fino a 700 metri. Sulle strade di montagna il fondo stradale è parzialmente innevato, senza provocare, però, particolari disagi. A Bolzano si registrano al momento +4°C, a Bressanone e Merano si registrano +3°C, 0°C Vipiteno.

La nevicata arriva puntuale in occasione dell’apertura della stagione sciistica, in programma domani. Gli impianti saranno aperti in tante località delle Alpi centrali italiane. Per quanto riguarda il Dolomiti Superski, su 1.260 km di piste disponibili, saranno percorribili quasi 400. Da domani entreranno in funzione oltre 200 tra cabinovie, seggiovie e sciovie, dei comprensori dell’Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa, Carezza, Arabba/Marmolada, Rio Pusteria (zona di Bressanone), Alpe di Lusia/San Pellegrino e Passo Rolle.

