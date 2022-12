Neve in Trentino Alto Adige: imbiancate anche Trento e Bolzano

MeteoWeb

Torna la neve in Trentino Alto Adige, con deboli precipitazioni anche a bassa quota (sotto gli 800-1.000 metri) nelle fasi più intense della perturbazione. Neve anche a Trento e Bolzano. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi o esaurirsi durante la notte, segnalano Meteotrentino e Meteo Alto Adige. Localmente avrà luogo il fenomeno della pioggia gelata o che gela al suolo, avvisano.

Venerdì 16 dicembre si prevede tempo molto nuvoloso con deboli o debolissime precipitazioni sparse, nevose oltre i 1.500 metri.

