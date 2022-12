Bufera di neve negli USA: il bilancio dei morti a Buffalo supera quello della tempesta del 1977 | FOTO

MeteoWeb

Cresce con il passare delle ore e il continuo sforzo da parte dei soccorritori, il numero di vittime legato alla devastante tempesta di neve che si è abbattuta sugli USA orientali. La zona di Buffalo, nello stato di New York, può essere considerata l’epicentro della tempesta. L’ufficio del sindaco di Buffalo, Byron Brown, ha annunciato altri sette morti legati alla tempesta, portando il totale a 27. A questi, si aggiungono almeno altri sette morti accertati in periferia. Il bilancio delle vittime supera, dunque, quello della storica bufera di neve del 1977, che uccise 29 persone.

È probabile che il numero di morti a causa della mostruosa tempesta continui ad aumentare mentre la neve continua a ricoprire la contea di Erie, lasciando le strade in molte aree impraticabili. A livello nazionale, le temperature sono crollate ed enormi cumuli di neve hanno bloccato i trasporti e intrappolato le persone nelle loro case.

Il servizio meteorologico nazionale ha previsto che potrebbero ancora cadere da 2,5 a 5 centimetri di neve nella contea di Erie, che comprende Buffalo. Anche se le previsioni per oggi non sono paragonabili all’enorme tempesta che ha fatto cadere oltre un metro e mezzo di neve in alcune località a partire da venerdì 23 dicembre, “qualsiasi nevicata aggiuntiva su Buffalo avrà un impatto“, ha detto il meteorologo Bob Oravec.

Estendendosi dai Grandi Laghi, vicino al Canada, al Rio Grande lungo il confine con il Messico, la tempesta ha ucciso decine e decine di persone negli USA. I decessi sono stati registrati in 12 Stati: Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin.

Tempesta invernale paralizza gli aeroporti: inchiesta sulla SouthWest

Il weekend di Natale si è rivelato particolarmente drammatico per tutte le compagnie aeree statunitensi a seguito della tempesta di neve che ha interessato il Midwest, la costa Est e tutto il Sud degli Stati Uniti. Da mercoledì scorso, si sono registrate oltre 17.000 cancellazioni. In particolare, la compagnia Southwest è finita sotto indagine per l’interruzione definita “sproporzionata” dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti. Il vettore solo nella giornata di lunedì 26 dicembre ha cancellato il 70% del suo programma di viaggio, annullando oltre 2.800 voli; mentre Delta ha cancellato solo il 9%; United il 5% e American meno dell’1%.

Il portavoce della Southwest, Jay McVay, ha dichiarato in una conferenza stampa a Houston che le cancellazioni si sono moltiplicate man mano che i sistemi temporaleschi si spostavano nel Paese, lasciando equipaggi e aerei fuori posto. Il Dipartimento dei Trasporti ha dichiarato su Twitter di essere “preoccupato per il tasso inaccettabile di cancellazioni e ritardi della Southwest e per le segnalazioni di mancanza di un servizio clienti tempestivo“. Il tweet diceva che il Dipartimento avrebbe esaminato se la Southwest avrebbe potuto fare qualcosa per evitare le cancellazioni e se la compagnia aerea stesse rispettando il suo piano di assistenza ai clienti.