Pesante nevicata in Giappone lascia 17 morti, decine di feriti e centinaia di case senza elettricità

Una pesante nevicata che ha colpito vaste aree del Giappone ha provocato la morte di 17 persone e oltre 90 feriti, lasciando centinaia di case senza elettricità: lo hanno riportati i funzionari locali. Intensi fronti invernali hanno generato forti nevicate nelle regioni settentrionali dalla scorsa settimana, bloccando centinaia di veicoli sulle autostrade, ritardando i servizi di consegna e provocando 11 morti fino a sabato scorso.

Altre nevicate durante il fine settimana di Natale hanno portato il numero dei morti a 17, mentre i feriti risultano al momento 93, secondo l’Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri. Molti sono stati convolti in incidenti durante rimozione della neve dai tetti. L’agenzia di gestione dei disastri ha reso noto che una donna sulla settantina è stata trovata morta sepolta sotto uno spesso cumulo di neve, caduto improvvisamente su di lei da un tetto, nella città di Nagai, nella prefettura di Yamagata, a circa 300 km a Nord di Tokyo, dove sabato la neve si è accumulata per oltre 80 cm.

Molte parti del Nord/Est del Giappone hanno registrato nevicate medie 3 volte superiori a quelle stagionali.