Lanciato con successo il nuovo satellite europeo Meteosat: inizia una nuova era per le previsioni meteo

E’ partito dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese, Ariane 6 con a bordo Meteosat Terza Generazione, il primo della nuova serie di satelliti meteo che promettono di cambiare il modo di ottenere previsioni meteorologiche. Il lancio VA259 è gestito da Arianespace, ed è avvenuto con un Ariane 5 al suo terzo volo del 2022, il quarto per l’operatore spaziale di ArianeGroup. In orbita l’Ariane 5 porta il satellite Mtg-1di Eumetsat e Galaxy 35 e 36 di Intelsat.

Meteosat Third Generation-Imager 1 sarà il 14° satellite Eumetsat a essere lanciato da Arianespace e il 167° satellite prodotto da Thales Alenia Space. Il sistema Meteosat di Terza Generazione (Mtg) aiuterà i meteorologi a rispondere a una delle loro principali sfide – la rapida individuazione e previsione di eventi meteorologici estremi – in modo da poter dare avvisi tempestivi ai cittadini, alle autorità civili e ai primi soccorritori. I dati di Meteosat Third Generation-Imager 1 (Mtg-I1) avranno un’ampia gamma di utilizzi, dal permettere agli aerei di evitare le tempeste e di allertare più tempestivamente le inondazioni, fino al monitoraggio più preciso degli incendi e della nebbia. Il satellite promette anche ci contribuire a proteggere vite umane, beni e infrastrutture e porterà benefici economici all’Europa e all’Africa. Il sistema Mtg è il sistema satellitare geostazionario più complesso e innovativo mai costruito. Quando sarà pienamente operativo, i meteorologi europei saranno in grado, per la prima volta, di monitorare l’intero ciclo di vita dei temporali, dall’instabilità iniziale dell’atmosfera fino alla caduta dei fulmini. Mtg-I1 produrrà immagini dell’Europa e dell’Africa ogni 10 minuti dai 16 canali spettrali del Flexible Combined Imager.

Il Lightning Imager di Leonardo mapperà continuamente i fulmini tra le nuvole e dalle nuvole al suolo. Le immagini a più alta risoluzione saranno disponibili più rapidamente, un progresso significativo per le previsioni di eventi meteorologici gravi in rapida evoluzione.

Si apre una nuova era per le previsioni meteorologiche

Frutto della partnership di lunga data tra ESA ed EUMETSAT, Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1) è il primo di una nuova generazione di satelliti che forniranno osservazioni fondamentali per il rilevamento tempestivo e la previsione precoce di tempeste violente, per le previsioni meteorologiche e per il monitoraggio del clima.

Questa terza generazione di satelliti meteorologici non solo garantirà la continuità dei dati per le previsioni del tempo dall’orbita geostazionaria per i prossimi due decenni, ma offrirà anche un significativo miglioramento delle attuali capacità degli imager e l’acquisizione di immagini di fulmini pressoché in tempo reale, funzionalità finora inedita per i satelliti meteorologici europei.

Paul Blythe, Responsabile del Programma Meteosat dell’ESA, ha commentato: “Dopo oltre un decennio di stretta collaborazione e di intenso lavoro da parte di tutti i soggetti coinvolti, vedere il primo dei satelliti MTG-I alzarsi in cielo rappresenta per me un’esperienza incredibile. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo risultato, compresi i team industriali in tutta Europa, abilmente guidati da Thales Alenia Space France, il mio team ESA che mi ha sostenuto per tutto il tempo, tutte le persone che sono state con me fin dall’inizio di questa avventura ed EUMETSAT, nostri partner e proprietari dei satelliti MTG. Un grande ringraziamento va soprattutto ad Arianespace e a chi lavora nello spazioporto europeo della Guyana francese per quella che si è rivelata una campagna di lancio impeccabile, culminata con questo splendido lancio“.

Simonetta Cheli, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, ha dichiarato: “Sono estremamente orgogliosa di assistere all’inizio di una nuova era della meteorologia satellitare. Vorrei ringraziare personalmente i team coinvolti che hanno dedicato il loro tempo, il loro talento e la loro tenacia per il successo di questa iniziativa. Non saremmo qui senza di voi. MTG è stato sviluppato grazie all’esperienza dell’ESA, di EUMETSAT e di un settore europeo dello spazio estremamente competitivo. Grazie al design innovativo del satellite e al suo nuovo “cacciatore di fulmini”, MTG proietterà le previsioni meteorologiche europee nel futuro. Non vedo l’ora di collaborare nei prossimi decenni con i nostri partner europei, in particolare con gli Stati Membri dell’ESA che partecipano al programma MTG, il cui contributo consentirà all’Europa di rimanere leader mondiale nel campo della meteorologia satellitare, nonché con EUMETSAT e tutti i nostri partner coinvolti. La nostra cooperazione dimostra lo spirito veramente globale dell’osservazione della Terra“.

“Meteosat Third Generation è una storia di successo a livello europeo. Lo scopo di questo investimento multimiliardario è quello di fornire ai servizi meteorologici una quantità nettamente maggiore di dati più precisi che consentiranno di proteggere vite umane, beni e infrastrutture. Questo sistema salverà letteralmente delle vite“, ha aggiunto Phil Evans, Direttore Generale di EUMETSAT.

Il viaggio di MTG-I1 nello spazio

Trentacinque minuti dopo il lancio, MTG-I1 si è separato dall’Ariane 5 a un’altitudine di 250 km, avviando la sequenza automatizzata di post-separazione che comprende il dispiegamento dei pannelli solari e l’orientamento verso il Sole, garantendo la sicurezza del satellite. Durante le prime orbite intorno alla Terra, il team ha acceso il satellite per aprire i pannelli solari e li ha rivolti verso il Sole.

Da lì, il team spingerà il satellite dall’orbita iniziale di trasferimento geostazionario, che è fortemente ellittica, all’orbita geostazionaria circolare attraverso una serie di combustioni da parte del motore principale di apogeo. Questa fase dura circa cinque giorni, trascorsi i quali si posizionerà vicino alla sua posizione operativa finale, a zero gradi di longitudine, direttamente sopra la Costa d’Avorio.

MTG-I1 e i due satelliti che viaggiano con lui, ovvero i satelliti per le telecomunicazioni Galaxy 35 e Galaxy 36 di Intelsat, costituiscono un carico utile totale di quasi 11 tonnellate, compreso l’adattatore che li ha impilati per il viaggio verso lo spazio. Si tratta di un record di massa per un lancio Ariane 5 in orbita geostazionaria.

Una nuova era della meteorologia satellitare

MTG-I1 è il primo dei sei satelliti che formano il sistema MTG completo, che fornirà dati fondamentali per il rilevamento a breve termine e precoce di potenziali eventi meteorologici estremi nei prossimi 20 anni. A pieno regime, la missione prevede due satelliti MTG-I e un satellite MTG Sounding (MTG-S) che opereranno in tandem.

I satelliti MTG-I trasportano due strumenti assolutamente nuovi, un Flexible Combined Imager e il primo Lightning Imager europeo, per fornire dati di alta qualità che consentiranno di migliorare le previsioni meteorologiche a breve termine.

L’innovativo Lightning Imager sarà in grado di catturare singoli eventi di fulmini nel cielo, sia di giorno che di notte. È la prima volta che un satellite meteorologico geostazionario è in grado di rilevare i fulmini in tutta Europa, in Africa e nelle acque circostanti. Il sistema monitorerà continuamente più dell’80% del globo terrestre alla ricerca di scariche di fulmini, che si verificano tra le nuvole o tra le nuvole e il suolo.

Il Flexible Combined Imager utilizzerà due servizi di scansione per tracciare un quadro di eventi in rapida evoluzione. Grazie al servizio di scansione completa del globo, l’imager eseguirà la scansione dell’intero pianeta Terra in soli 10 minuti. Attraverso il servizio di scansione rapida, l’imager eseguirà la scansione di Europa e Africa settentrionale ogni 2,5 minuti.

I dati acquisiti in 16 diverse bande dello spettro forniscono informazioni precise su ogni elemento, dalle nuvole al vapore acqueo, dagli oceani agli incendi locali. Le immagini consentiranno di prevedere in anticipo eventi meteorologici intensi, di migliorare le previsioni e di potenziare i sistemi meteorologici essenziali e gli eventi ambientali.

I satelliti MTG-I trasportano anche due carichi utili di più piccole dimensioni per la raccolta di dati dai radiofari scientifici remoti e per la ricerca e il salvataggio attraverso il rilevamento di radiofari di emergenza. Questi modernissimi strumenti permetteranno di individuare le tempeste più violente nelle loro fasi iniziali e saranno quindi fondamentali per diramare allerte precoci.

La missione MTG è frutto della cooperazione tra ESA ed EUMETSAT. L’ESA è responsabile dello sviluppo e dell’approvvigionamento dei sei satelliti MTG. EUMETSAT definisce i requisiti del sistema, sviluppa i sistemi di terra, acquista i servizi di lancio, gestisce i satelliti e mette i dati a disposizione degli utenti.

I satelliti MTG sono realizzati da un vasto consorzio di industrie europee, guidato da Thales Alenia Space in collaborazione con OHB. L’innovativo Lightning Imager è stato sviluppato da Leonardo in Italia. Telespazio fornisce a EUMETSAT servizi di lancio e in orbita.