Oggi il lancio del nuovo satellite MTG-I1, il “cacciatore” di fenomeni meteo estremi | VIDEO

Oggi, 13 dicembre, prenderà il volo il primo di una nuova generazione di satelliti progettati per rivoluzionare le previsioni meteo in Europa. L’ESA e European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Eumetsat) hanno annunciato il lancio del primo satellite Meteosat Third Generation (MTG-I1) alle 21:30 ora italiana.

Cos’è MTG?

Il sistema Meteosat Third Generation (MTG) aiuterà i meteorologi ad affrontare una delle principali sfide – il rilevamento rapido e la previsione di eventi meteo estremi – in modo da poter fornire tempestiva allerte ai cittadini, alle autorità civili e ai primi soccorritori.I dati di Meteosat Third Generation-Imager 1, il primo satellite della nuova generazione, avranno un’ampia gamma di utilizzi, dalle allerte precoci sulle inondazioni fino al monitoraggio degli incendi. Contribuirà a proteggere vite umane, proprietà e infrastrutture e porterà benefici economici all’Europa e all’Africa.

L’MTG-Imager produrrà immagini dell’Europa e dell’Africa ogni 10 minuti dai 16 canali spettrali del Flexible Combined Imager. Il Lightning Imager mapperà continuamente i fulmini tra le nuvole e dalle nubi al suolo. Le immagini ad alta risoluzione saranno disponibili più rapidamente, con significativo anticipo, per la previsione di eventi meteo estremi in ​​rapido sviluppo.