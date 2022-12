Nuovi pannelli solari sulla ISS: oggi passeggiata spaziale per Josh Cassada e Frank Rubio

MeteoWeb

Due astronauti della NASA condurranno una passeggiata spaziale oggi, sabato 3 dicembre, per installare nuovi pannelli solari sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Josh Cassada e Frank Rubio dovrebbero uscire dalla ISS alle 13:25 ora italiana, per un’attività extraveicolare che dovrebbe durare fino a 7 ore. In calce la diretta della NASA, con inizio trasmissioni previsto alle 12 ora italiana.

Cassada e Rubio installeranno un nuovo Roll-Out Solar Array (iROSA), un compito che verrà eseguito con l’ausilio dell’astronauta della NASA Nicole Mann e del giapponese Koichi Wakata dall’interno del laboratorio orbitante.

Mann e Wakata “aiuteranno gli astronauti a indossare e rimuovere le tute spaziali, manovreranno il braccio robotico Canadarm2 e monitoreranno gli astronauti durante l’uscita,” hanno spiegato i funzionari della NASA.

Cassada e Rubio hanno preparato il terreno per le operazioni odierne durante una passeggiata spaziale di circa 7 ore lo scorso 15 novembre, quando hanno installato un telaio di supporto iROSA. E’ stata la prima passeggiata spaziale in assoluto per entrambi.

Gli “inquilini” della ISS hanno installato fino ad oggi 2 dei 6 array iROSA pianificati. I nuovi pannelli aumenteranno – invece di sostituire – l’attuale sistema di energia solare della Stazione. Una volta che tutti e 6 gli iROSA saranno operativi, la fornitura di elettricità del laboratorio orbitante dovrebbe aumentare dal 20% al 30%, hanno affermato i funzionari della NASA.

Durante la passeggiata spaziale di oggi, Cassada sarà membro dell’equipaggio extraveicolare 1 (EV1) e indosserà una tuta spaziale con strisce rosse. Rubio sarà EV2 e indosserà una tuta senza contrassegni.

Il duo dovrà installare un altro iROSA il 19 dicembre: durante la prossima EVA, Rubio sarà EV1 e indosserà la tuta a strisce rosse.