Oggi passeggiata spaziale per Josh Cassada e Frank Rubio, nuovi pannelli solari per la ISS

Due astronauti della NASA effettueranno oggi una passeggiata spaziale per installare nuovi pannelli solari sulla Stazione Spaziale Internazionale. Josh Cassada e Frank Rubio si avventureranno fuori dal laboratorio orbitante alle 13:45 ora italiana per un’attività extraveicolare che dovrebbe durare circa 7 ore.

Cassada e Rubio installeranno un nuovo Roll-Out Solar Array (iROSA), il 4° di 6 di tali strutture ancorate all’esterno del laboratorio orbitante. Gli iROSA aumenteranno l’attuale sistema di pannelli solari della Stazione: quando tutti 6 sei saranno attivi e funzionanti, l’alimentazione del laboratorio orbitante aumenterà dal 20% al 30%.

L’astronauta della NASA Nicole Mann e il giapponese Koichi Wakata supporteranno Cassada e Rubio dall’interno del laboratorio orbitante. Mann e Wakata “saranno alla postazione di lavoro robotica al comando di Canadarm2 e supporteranno i due astronauti,” hanno spiegato i funzionari della NASA.

Il rinvio della passeggiata spaziale per la perdita della Soyuz

La passeggiata spaziale odierna era in programma lunedì 19 dicembre, ma la NASA l’ha rimandata perché voleva utilizzare le telecamere all’estremità del Canadarm2 robotico lungo 17,6 metri per ispezionare la capsula russa Soyuz che ha registrato una perdita.

La capsula russa MS-22 ha subito una perdita di refrigerante il 14 dicembre, mentre due cosmonauti russi si stavano preparando per una passeggiata spaziale (che alla fine è stata cancellata).

Durante l’ispezione della Soyuz domenica scorsa, le telecamere di Canadarm2 hanno individuato un piccolo foro vicino al sito della sospetta perdita. I funzionari spaziali russi stanno studiando le immagini mentre cercano di determinare l’idoneità al volo della Soyuz, che dovrebbe riportare Rubio e 2 cosmonauti sulla Terra a marzo. Se l’MS-22 non potrà volare in sicurezza, la Russia lancerà un’altra Soyuz per portare a casa il trio.