OMM: “La Niña continuerà”, gli effetti sul clima

MeteoWeb

È probabile che l’evento La Niña insolitamente persistente duri fino alla fine dell’inverno dell’emisfero settentrionale/estate dell’emisfero meridionale. Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), il primo “triplo” (tre anni consecutivi) de La Niña del XXI secolo continuerà a influenzare i pattern di temperatura e precipitazioni e a esacerbare la siccità e le inondazioni in diverse parti del mondo. È solo la terza volta dal 1950 che c’è stata una tripla La Niña.

L’aggiornamento El Niño/La Niña dell’OMM indica circa il 75% di probabilità che La Niña persista nel periodo dicembre 2022-febbraio 2023 e il 60% nel periodo gennaio-marzo 2023. C’è una probabilità del 55% che condizioni neutre ENSO (né El Niño, né La Niña) emergano durante febbraio-aprile 2023, che aumenta a circa il 70% durante marzo-maggio, secondo l’aggiornamento che si basa su input di esperti e modelli di previsione in tutto il mondo.

La Niña si riferisce al raffreddamento su larga scala delle temperature superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale, insieme ai cambiamenti nella circolazione atmosferica tropicale, vale a dire venti, pressione e precipitazioni. Di solito ha gli impatti opposti sul meteo e sul clima rispetto a El Niño, che è la fase calda della cosiddetta El Niño Southern Oscillation (ENSO).

Crisi umanitaria

“Il Pacifico tropicale è in uno stato di La Niña, con brevi interruzioni, da settembre 2020, ma questo ha avuto solo un impatto di raffreddamento limitato e temporaneo sulle temperature globali“, ha affermato il Prof. Petteri Taalas, Segretario generale dell’OMM. “Gli ultimi otto anni sono destinati a essere i più caldi mai registrati e l’innalzamento del livello del mare e il riscaldamento degli oceani sono accelerati”. Nonostante La Niña, sia il 2022 che il 2021 sono stati più caldi di qualsiasi altro anno prima del 2015, evidenzia l’OMM.

“Questo persistente evento de La Niña sta prolungando le condizioni di siccità e inondazioni nelle regioni colpite. La comunità internazionale è particolarmente preoccupata per la catastrofe umanitaria in atto per milioni di persone nel Corno d’Africa, a causa della più lunga e grave siccità della storia recente“, ha affermato Taalas.

Diverse agenzie hanno recentemente lanciato un’allerta per il Corno d’Africa, secondo cui una quinta stagione consecutiva di siccità è stata messa in moto da un inizio scarso delle piogge di ottobre-dicembre. L’OMM è stato uno dei contributori all’allerta, avvertendo che precipitazioni inferiori alla media sono considerate probabili durante la stagione delle piogge di marzo-maggio 2023. Già oltre 20 milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare in Kenya, Somalia ed Etiopia e alcune parti della Somalia potrebbero affrontare il rischio di carestia entro la fine dell’anno.

“L’OMM continuerà a fornire informazioni su misura al settore umanitario e a sostenere settori sensibili come l’agricoltura, la sicurezza alimentare, la salute e la riduzione del rischio di disastri. L’OMM sta inoltre implementando un nuovo piano d’azione, presentato alla COP27, per garantire che tutti abbiano accesso a sistemi di allerta precoce nei prossimi cinque anni per proteggerli dai pericoli legati al nostro meteo, al clima e all’acqua“, ha affermato Taalas.

I pattern di precipitazione in molte regioni quest’anno hanno portato i segni distintivi di La Niña: condizioni più secche del solito in Patagonia in Sud America e nel sud-ovest del Nord America, così come nell’Africa orientale, secondo il rapporto provvisorio dell’OMM sullo stato del clima globale 2022.

È stato più piovoso del solito nell’Africa meridionale, nel nord del Sud America e nell’Australia orientale. Le precipitazioni monsoniche più intense e più lunghe nel Sud-Est Asiatico sono associate a La Niña: il Pakistan ha subito piogge devastanti a luglio e agosto.

Global Seasonal Climate outlook

El Niño e La Niña sono i principali fattori, ma non gli unici, del sistema climatico terrestre. Nonostante l’ostinata La Niña nel Pacifico equatoriale centrale e orientale, si prevede che temperature superficiali del mare più alte della media altrove domineranno le previsioni delle temperature dell’aria da dicembre 2022 a febbraio 2023, comunica l’OMM. Ciò contribuirà a temperature superiori alla norma sulle aree terrestri nell’emisfero settentrionale, ad eccezione del Nord America nordoccidentale. Il maggiore aumento delle probabilità di temperature superiori alla norma si registra lungo la costa artica dell’Asia, le parti settentrionali dell’America centrale, il continente marittimo orientale e la Nuova Zelanda.

Le previsioni delle precipitazioni da dicembre a febbraio sono simili ai tipici effetti delle precipitazioni di La Niña.