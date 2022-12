Terrore in Sud Africa: onda enorme investe la spiaggia di Durban, 3 morti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La città costiera sudafricana di Durban ha chiuso la sua North Beach: tre persone sono morte dopo essere state colpite da un’onda enorme. I servizi medici di emergenza “hanno risposto alle segnalazioni di un’onda anomala che ha travolto un gruppo di bagnanti contro il molo causando lesioni multiple“. A riferirlo è stato il portavoce dell’EMS Njabulo Dlungele. “Purtroppo tre persone, tra cui un adolescente, sono state dichiarate decedute sul posto“. Almeno 17 sono le persone portate in varie strutture mediche per essere curate dopo essere state ferite dall’onda, ha detto Nlungele.

Più di 35 bagnini hanno partecipato ai soccorsi, assistendo oltre 100 persone colpite dalla massiccia ondata. Sull’accaduto è stata avviata un’inchiesta.

Durban è in genere una località molto gettonata durante le festività natalizie, attirando turisti locali e internazionali sulle proprie spiagge. La stagione festiva di quest’anno dovrebbe attirare molti viaggiatori che per anni non hanno potuto recarvisi a causa della pandemia. Ma non solo. La città portuale sulla costa orientale dell’Oceano Indiano ha gradualmente riaperto le sue spiagge, chiuse a causa degli alti livelli di E. coli. Il batterio si era accumulato sulle spiagge a seguito delle devastanti inondazioni in alcune parti della provincia di KwaZulu-Natal, all’inizio di quest’anno.