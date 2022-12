Orion in rotta verso la Terra: conto alla rovescia per l’ammaraggio nel Pacifico

MeteoWeb

La prossima tappa di Orion è la Terra. Il veicolo spaziale senza equipaggio della missione Artemis I della NASA ha segnato un’importante pietra miliare il 5 dicembre, quando ha eseguito con successo un’accensione del motore di 207 secondi mentre si trovava a soli 128 km sopra la superficie lunare. La manovra ha posto Orion sulla buona strada per tornare a casa: se tutto andrà secondo i piani, effettuerà un ammaraggio nell’Oceano Pacifico l’11 dicembre.

I responsabili della missione hanno affermato che finora tutto sta andando come previsto. “Tutto ciò che è stato chiesto a quel veicolo, è stato fatto. E lo ha fatto in modo fenomenale,” ha dichiarato Judd Frieling, direttore di volo presso il Johnson Space Center (JSC) della NASA.

Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis presso il quartier generale della NASA a Washington, ha parlato in modo più poetico delle incredibili imprese che Orion ha già compiuto, come il record di distanza dei veicoli spaziali precedentemente stabilito dall’Apollo 13. “Abbiamo visto la Terra transitare dietro la Luna estendendo il limite del volo spaziale umano. Abbiamo potuto vedere un sorvolo della Luna come parte del ‘return powered flyby’ e assistito al sorgere della Terra per la prima volta nella generazione Artemis,” ha affermato Sarafin. “Quando avremo finito con questa missione, avremo percorso oltre 1,4 milioni di miglia nel corso di 26 giorni. E siamo sulla buona strada per farlo“.

Anomalie nel viaggio di Orion

Questo non vuol dire che ogni aspetto del viaggio inaugurale di Orion stia andando liscio. I responsabili della missione hanno anche discusso di un paio di anomalie riscontrate dalla navicella nei giorni scorsi, tra cui un’interruzione delle comunicazioni e un’anomalia con un sistema di alimentazione a bordo di Orion.

I responsabili della missione hanno descritto come un’interruzione in tutto il sito presso il Deep Space Network a Goldstone, in California, abbia causato un’interruzione di 4 ore e mezza nella comunicazione tra i controllori di terra e Orion. Fortunatamente, si è trattato di un problema hardware nella stazione di terra e non legato ad alcun hardware della capsula: ciò ha consentito ai team di ristabilire rapidamente i contatti.

Inoltre, domenica 4 dicembre un’unità di distribuzione dell’energia a bordo di Orion ha funzionato male, interrompendo l’alimentazione a 4 dispositivi responsabili dei sottosistemi di propulsione e riscaldamento del veicolo. L’energia è stata rapidamente ripristinata, tuttavia, e la NASA ha scritto in una dichiarazione che l’alimentazione ai sistemi critici, ai sistemi di navigazione o di comunicazione di Orion non è mai stata interrotta.

“Ne abbiamo discusso oggi, come team di gestione della missione, e il veicolo spaziale è operativo. C’è molta ridondanza sul veicolo,” ha detto Sarafin. “Ciò, in combinazione con il lavoro tempestivo dei nostri team operativi, non ha avuto alcun impatto sulla missione e nessuna preoccupazione“.

Anche l’assistente digitale ad attivazione vocale Callisto a bordo di Orion sta funzionando bene, secondo Debbie Korth, vicedirettore del programma Orion presso JSC. “Prima di tutto, per quanto riguarda le prestazioni finora, è stato davvero fantastico,” ha detto Korth. “Ho assistito a diverse sessioni: molto, molto interattive, molto coinvolgenti, in termini di possibilità di parlare con il veicolo spaziale, accendere e spegnere le luci, scrivere appunti o riprodurre musica, fare domande. È davvero un’ottima opportunità di coinvolgimento e penso che abbia qualche potenziale per come lo useremmo successivamente“.

Orion, splashdown l’11 dicembre

Ci sono ancora alcuni test da condurre mentre il volo di Orion è ancora in corso, ma per ora la missione sta procedendo così bene che i responsabili della missione non vedono l’ora che arrivi il prossimo step, la selezione del sito di splashdown al largo della costa della California.

Verrà presa in considerazione una complessa gamma di fattori tra cui la velocità del vento e l’altezza delle onde per stabilire dove fare ammarare Orion nell’Oceano Pacifico. I team della NASA e della US Navy si stanno già coordinando in vista dell’operazione di recupero.