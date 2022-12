Ambiente: evento ENEA per i 25 anni dell’Osservatorio climatico di Lampedusa

MeteoWeb

Domani, martedì 6 dicembre dalle ore 10 a Roma, si terrà l’evento “25 anni dell’Osservatorio climatico ENEA di Lampedusa”, un’infrastruttura permanente che fornisce informazioni integrate su mare, suolo e atmosfera in un’area particolarmente critica per i cambiamenti climatici come il Mediterraneo.

Al centro dell’evento le evoluzioni di alcuni dei parametri monitorati come temperatura, CO 2 , metano, i contributi alle principali infrastrutture di ricerca ambientali, anche internazionali – come il GAW WMO (Global Atmosphere Watch – Organizzazione Meteorologica Mondiale), ICOS (Integrated Carbon Observing System), ACTRIS (Aerosol, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure) e EMSO (European Multidisciplinary Sea Floor and Water Column Observatory) – e i risultati del progetto ES-PA per lo sviluppo sostenibile dell’isola.