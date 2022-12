Gelo in Siberia, a Oymyakon -61,0°C: è la temperatura più fredda dal 1984

MeteoWeb

La temperatura del più freddo insediamento permanentemente abitato sulla Terra, ovvero Oymyakon, in Russia, è scesa a -61,0°C. Si tratta di una delle temperature più fredde della storia registrata in questa parte del mondo. L’inverno, a Oymyakon, sta dunque iniziando col botto. È il momento più freddo registrato in questa stazione dal 1984. Il record di dicembre è di -62,8°C, ma risale al lontanissimo 1943.