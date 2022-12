Paesaggi invernali in Sicilia, la brina imbianca Piazza Armerina

MeteoWeb

Diverse località siciliane, tra cui Piazza Armerina (foto in alto), si sono risvegliate imbiancate questa mattina, con la brina dovuta all’inversione termica che ha regalato un paesaggio invernale.

La colonnina di mercurio è scesa fino a -2°C nella notte nella zona del Lago Pian del Leone (PA) e a Sperlinga (EN), -1°C a Piazza Armerina (EN) e Cammarata (AG), +1°C a Enna, +2°C a Bronte (CT).

