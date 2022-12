Palla di fuoco solca i cieli dell’Alaska nel giorno del solstizio | VIDEO

MeteoWeb

Una meteora luminosa ha attraversato il cielo mattutino dell’Alaska ieri, mercoledì 21 dicembre, secondo i rapporti di diversi residenti. I video di diverse telecamere di sicurezza domestiche mostrano una meteora bruciare nel cielo sopra la regione Southcentral Alaska, intorno alle 5:47 locali, nel giorno del solstizio d’inverno.

La meteora ha causato una palla di fuoco con colori che variavano dal blu all’arancione al bianco, secondo i rapporti dei cittadini di Anchorage e Wasilla, che sono stati inviati alla pagina web dell’American Meteor Society.

La Terra sta attualmente attraversando il materiale polveroso rilasciato dalla cometa 8P/Tuttle, che gira intorno al sole in un’orbita di 13,6 anni e non dovrebbe tornare fino a marzo 2035. Questo passaggio annuale produce quello che è noto come “sciame meteorico delle Ursidi”. Le Ursidi sono chiamate così perché sembrano disperdersi dalle vicinanze della brillante stella Kochab, nella costellazione dell’Orsa Minore. Lo sciame meteorico delle Ursidi raggiunge il picco proprio tra 22 e 23 dicembre.