Dopo la pandemia le mamme bevono più alcolici: genitorialità a rischio

MeteoWeb

La mamme bevono sempre più alcolici. Il consumo di alcol da parte delle madri è cambiato durante la pandemia di Covid-19. Se da un lato le mamme hanno bevuto alcolici meno frequentemente con il progredire della pandemia, è un altro il campanello d’allarme che è scattato per i ricercatori. I dati sono stati raccolti e analizzati in un piccolo studio sulle donne dell’Ohio, pubblicato di recente sulla rivista Alcohol and Alcoholism.

I risultati hanno mostrato che il numero di bevande alcoliche consumate al giorno è aumentato per le mamme durante la pandemia. Questo ha sollevato preoccupazioni, anche perché le madri sarebbero più propense a bere maggiori quantità di alcolici. “La pandemia di Covid-19 è stata particolarmente stressante per i genitori, che si destreggiavano tra il lavoro da casa e la cura dei propri figli“, ha affermato Bridget Freisthler, coautrice dello studio e docente di assistenza sociale presso la Ohio State University. “Il nostro studio offre uno sguardo su come alcune madri hanno usato l’alcol per far fronte alla pandemia“. Freisthler ha condotto lo studio con Jennifer Price Wolf, professore associato di assistenza sociale presso la San Jose State University.

Lo studi sul consumo di alcol

I ricercatori hanno reclutato 266 madri nell’Ohio centrale per uno studio sulla genitorialità tra aprile e maggio 2020, quando l’Ohio era soggetto a limitazioni e obbligo di restare a casa per la pandemia. I partecipanti, che avevano tutti bambini tra i 2 e i 12 anni, sono stati reclutati tramite social media e passaparola. Non si è trattato dunque di un campione casuale.

La maggior parte del campione era composta da donne bianche, istruite e sposate. Le madri hanno partecipato a tre ondate dello studio: la prima nella primavera del 2020 e all’incirca nello stesso periodo nel 2021 e nel 2022. Il 77,8% delle madri ha riferito di aver consumato alcol in tutte e tre le ondate dello studio. Questo studio non dispone di dati precedenti al Covid-19, ma il lavoro precedente ha dimostrato che il consumo di alcol è aumentato tra le donne dopo l’inizio della pandemia.

Inoltre, altre ricerche rilevano che il consumo di alcol tra le donne è aumentato negli ultimi due decenni. In particolare l’incidenza è in aumento tra le donne bianche e le persone più istruite, ha affermato Freisthler. “Non ci aspettavamo di vedere il numero di drink al giorno aumentare nel corso della pandemia, anche se bevevano meno frequentemente“.

Effetti sulla genitorialità

Lo studio non può dire perché i cambiamenti nel consumo di alcol si siano verificati nel corso della pandemia. Secondo Freisthler, però, i risultati sono preoccupanti. Soprattutto considerando le tendenze all’aumento del consumo di alcol tra le donne anche prima dell’inizio della pandemia. “Avevamo già un consumo di alcol in aumento, e poi abbiamo questa pandemia che ha aggiunto il confinamento forzato e l’isolamento sociale al già difficile lavoro di genitorialità“. “Non sorprende che alcune madri possano aver usato l’alcol per aiutarsi a far fronte, ma sappiamo che il binge drinking in particolare può avere effetti negativi sulla genitorialità“.