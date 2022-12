Papa Francesco: “ho firmato le dimissioni in caso di impedimento medico”

MeteoWeb

“Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone, il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che ne so, ecco le mie dimissioni. Le avete già’. Non so a chi l’abbia data il cardinale Bertone, ma gliel’ho data io quando era segretario di Stato“: è quanto ha dichiarato Papa Francesco in un’intervista al quotidiano spagnolo Abc. “E’ la prima volta che lo dico,” ha sottolineato il pontefice, aggiungendo, con la sua solita ironia: “Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederlo a Bertone: ‘Dammi il pezzo di carta!’. Probabilmente lo ha consegnato al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato“.

Nell’intervista, di cui è stata diffusa oggi la versione integrale, il Papa ha risposto così alla domanda su cosa succede se un Pontefice diviene improvvisamente invalido per problemi di salute o per incidente, e se non sarebbe conveniente una procedura precisa per questi casi.