Papa Francesco: “pregate per Ratzinger, è molto malato”

MeteoWeb

“Una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. E’ molto ammalato, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa“: sono le parole pronunciate questa mattina da Papa Francesco, durante l’udienza generale in Sala Nervi.

“L’amore di Dio che si è rivelato a Betlemme porti la consolazione ai nostri cuori, turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altre parti del mondo,” ha proseguito il pontefice, salutando i pellegrini polacchi. “Voglio ringraziare il popolo di Polonia per tutto l’aiuto che dà al popolo ucraino“. Nel suo saluto ai pellegrini tedeschi, il Pontefice ha affermato: “Oggi, nella festa dei Santi Innocenti, pensiamo ai più piccoli, a tutti i bambini che soffrono lo sfruttamento, la fame e la guerra. Il Signore ci aiuti con la sua benedizione a proteggerli e a sostenerli“.