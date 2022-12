Spettacolo cosmico a Natale: parata di pianeti nelle ultime notti del 2022

MeteoWeb

Spettacolo cosmico a Natale e nelle ultime notti del 2022, un regalo natalizio celeste: potremo ammirare “l’intero Sistema Solare, con tutti i pianeti visibili ad occhio nudo contemporaneamente,” ha affermato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

“In questo scorcio di fine anno il cielo stellato, con la sua consueta generosità, ci regala uno spettacolo straordinario, accessibile addirittura senza alcuno strumento: la possibilità di osservare, in contemporanea, tutti i pianeti del Sistema Solare visibili ad occhio nudo: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno,” ha spiegato Masi. “Con un binocolo, è possibile aggiungere anche Urano e Nettuno, per una rassegna dunque completa dell’intera famiglia planetaria. Non mancherà nemmeno la Luna e la Terra, naturalmente, sarà visibile in primo piano“.

Questa “parata planetaria” sarà visibile per qualche giorno, per cui saranno diverse le opportunità per assistere allo spettacolo celeste: “L’osservazione va tentata poco dopo il tramonto, per non perdere Venere e Mercurio, molto bassi a Sud/Ovest,” ha concluso l’astrofisico.