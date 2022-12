Partita la missione SWOT, mapperà l’acqua della Terra

MeteoWeb

Il primo satellite appositamente progettato per studiare sulle acque superficiali della Terra ha preso il volo. Un razzo Falcon 9 SpaceX ha lanciato il satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT) prima dell’alba di mercoledì dallo Space Launch Complex-4E presso la Vandenberg Space Force Base in California.

Il decollo è avvenuto 12:46 ora italiana: il vettore ha trasportato il payload verso un’orbita non sincrona solare con un’altitudine finale di 857 km. Il booster del primo stadio del razzo è tornato alla base Vandenberg ed è atterrato con successo nella Landing Zone-4, a solo 0,4 km dalla rampa di lancio, circa 7,5 minuti dopo il decollo. SWOT è statao poi dispiegato nell’orbita terrestre bassa circa 45 minuti dopo.

Monitorare i livelli dell’acqua come mai prima d’ora

SWOT è stato sviluppato dalla NASA e dall’Agenzia spaziale francese (CNES), con il contributo delle agenzie spaziali canadesi e britanniche. È stata inclusa come missione raccomandata nel U.S. National Research Council Decadal Survey del 2007. Il satellite è progettato per studiare i cambiamenti nei livelli globali dell’acqua e fornire, con dettagli senza precedenti, dati volumetrici 3D per gli oceani della Terra e milioni di laghi e fiumi nel 90% del globo ogni 21 giorni.

Gli strumenti principali di SWOT sono l’altimetro nadir e il Ka-band Radar Interferometer, o KaRIn in breve. KaRIn è costituito da due antenne separate su un braccio lungo 10 metri, che ricevono indipendentemente le letture che il satellite ottiene della superficie terrestre. Utilizzando i dati sulla posizione del satellite e le successive differenze di fase nella ricezione del segnale, SWOT è in grado di misurare l’elevazione dell’acqua con un margine di errore di appena 1 cm.

Dopo la separazione dal secondo stadio del Falcon 9, SWOT verrà sottoposto a controlli strumentali mentre i suoi pannelli solari si dispiegano e la telemetria viene trasferita ai controllori in Francia. Tra quattro giorni, SWOT inizierà un dispiegamento in più parti dell’antenna KaRIn, che richiederà altri quattro giorni per il completamento. Tra 8 giorni i controllori del veicolo spaziale orienteranno SWOT verso il Sole e inizieranno ad alimentare i restanti componenti di bordo.

Missione SWOT, dal rinvio alle prossime fasi

SWOT trascorrerà 6 mesi all’altitudine di 857 km in fase di calibrazione. Successivamente, il satellite alzerà la sua orbita a 891 km e inizierà la sua missione di ispezione delle acque superficiali del pianeta ogni 21 giorni.

SpaceX e la NASA originariamente intendevano lanciare SWOT ieri. Poco prima del liftoff, tuttavia, i tecnici hanno notato dell’umidità in 2 dei 9 motori Merlin del primo stadio del Falcon 9 e l’azienda ha posticipato il decollo di un giorno per indagare sul problema.