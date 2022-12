Decide di partorire in una baita ma dopo il parto ‘si pente’: portata in ospedale dal soccorso alpino

MeteoWeb

Una donna ha deciso di partorire in una baita isolata di Borgomezzavalle (VB), in Valle Antrona, nella frazione di Cheggio. È accaduto oggi all’alba. Nel pomeriggio però, la donna ha sentito l’esigenza di recarsi in ospedale e sono stati attivati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese a supporto di un’autoambulanza del Croce rossa per organizzare il trasporto del neonato e della donna lungo il sentiero tra l’abitazione e il primo parcheggio.

Sul posto sono intervenute le squadre a terra con anche due sanitari che, insieme al medico di turno sull’ambulanza (anch’egli volontario del Soccorso Alpino), hanno valutato le generali buone condizioni della donna e del bambino. La donna è stata quindi caricata sulla barella e trasferita a piedi fino all’ambulanza con il figlio per essere condotta in ospedale.