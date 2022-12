Passeggiata spaziale completata, installato 4° nuovo pannello solare sulla ISS

MeteoWeb

La Stazione Spaziale Internazionale ha un 4° nuovo pannello solare grazie al lavoro di 2 astronauti della NASA, che ieri hanno effettuato una passeggiata spaziale di 7 ore.

Frank Rubio e Josh Cassada, entrambi ingegneri di volo dell’Expedition 68, ieri si sono nuovamente avventurati al di fuori del laboratorio orbitante per installare un nuovo ISS Roll-Out Solar Array (iROSA) per aumentare la capacità di alimentazione. La passeggiata spaziale è stata quasi una ripetizione dell’attività extraveicolare che Rubio e Cassada hanno eseguito quasi 3 settimane fa, ma questa volta si è concentrata esclusivamente su un canale di alimentazione situato sul traliccio di sinistra della Stazione.

I due astronauti hanno anche invertito i ruoli, con Rubio spacewalker EV-1. La passeggiata spaziale è iniziata alle 14:19 ora italiana, con l’uscita dalla camera di equilibrio Quest, e gli astronauti si sono messi immediatamente a lavoro.

Gli array solari roll-out della ISS vengono installati davanti e parzialmente sovrapposti ai pannelli solari esistenti, ormai degradati. Se utilizzati in tandem e una volta installati tutti e 6 gli iROSA, il sistema di alimentazione potenziato aumenterà la fornitura di elettricità della Stazione Spaziale dal 20 al 30%.

Cassada e Rubio hanno completato la passeggiata spaziale facendo un po’ di pulizia e facendo l’inventario dei loro strumenti prima di rientrare nella camera di equilibrio alle 21:27 ora italiana, 7 ore e 8 minuti dopo avere iniziato l’EVA.

L’escursione di giovedì era stata programmata per mercoledì, ma è stata rinviata di un giorno perché la ISS è stata “spostata” per evitare un frammento di razzo russo in avvicinamento. E’ stata la terza passeggiata spaziale sia per Rubio che per Cassada. Ora hanno accumulato 21 ore e 24 minuti lavorando nel vuoto dello Spazio.

L’EVA è stata la 12ª dell’anno, la 4ª per l’Expedition 68 e la 257ª dal 1998 a supporto dell’assemblaggio e della manutenzione della ISS.