Peggiorano le condizioni di Pelé, i medici: “il cancro sta progredendo”

Il mondo del calcio è in apprensione per Pelè. I medici che lo hanno in cura, infatti, riferiscono che le sue condizioni peggiorano. Il cancro della leggenda del calcio “sta progredendo“, con “disfunzioni a reni e cuore“, riferiscono i medici dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove Pelè è ricoverato dal 29 novembre. L’82enne, ex fuoriclasse del Brasile, “ha bisogno di maggiori cure per trattare l’insufficienza renale e cardiaca“.

Pelé era stato operato un anno fa per un tumore al colon. Nei giorni scorsi, il quotidiano Folha di San Paolo aveva scritto che non rispondeva alla chemioterapia.

Pochi minuti prima del comunicato dell’ospedale di San Paolo, due delle figlie di Pelè, Kely Nascimento e Flavia Arantes, con un post pubblicato sui loro profili social hanno riferito che Pelé trascorrerà il Natale in ospedale. “Il nostro Natale a casa è stato sospeso. Abbiamo deciso con i medici che, per varie ragioni, sarà meglio rimanere qui, con tutte le cure mediche“, hanno scritto in un messaggio pubblicato su Instagram corredato da una foto delle due sorelle sorridenti. “Trasformeremo questa stanza in un sambodromo (è uno scherzo) e faremo anche delle caipirinha (non è uno scherzo)”, hanno proseguito citando il famoso cocktail brasiliano. “Apprezziamo tutto l’affetto che trasmettete qui in Brasile come da tutto il mondo – prosegue il post delle figlie di Pelè – L’amore per lui, le storie e le preghiere sono un conforto enorme, perché sappiamo di non essere soli”.