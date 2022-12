Peggiorano le condizioni di Pelè: familiari corrono accanto a lui in ospedale

MeteoWeb

I familiari di Pelè sono accorsi accanto al leggendario ex calciatore sabato all’ospedale di San Paolo, dove è stato ricoverato dopo che i medici hanno diagnosticato un peggioramento del cancro al colon e problemi ai reni e al cuore. A spiegarlo è stata la figlia, attraverso un post sui social media.

Edinho, il figlio di Pelé, recentemente nominato allenatore della squadra di calcio Londrina di Paranà, nel nord del Brasile, è arrivato la vigilia di Natale al centro medico, dove ha raggiunto le sorelle Flavia e Kely Nascimento. Ha pubblicato una foto su Instagram di se stesso che tiene la mano della stella del calcio, con la didascalia: “Padre… la mia forza è tua“.

L’ex portiere è arrivato il giorno dopo aver spiegato ai media locali la sua assenza al fianco del padre. Kely aveva condiviso una foto che la ritraeva abbracciata al padre di 82 anni in ospedale con la didascalia “un’altra notte insieme“. Mercoledì, l’Albert Einstein Hospital, dove si trova il tre volte vincitore della Coppa del Mondo, ha annunciato che il suo cancro al colon stava mostrando una “progressione” e che il campione aveva bisogno di “cure più estese per curare l’insufficienza renale e cardiaca“. Quel giorno le sue figlie avevano annunciato che non sarebbe tornato a casa per Natale.