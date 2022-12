Il Perù continua a stupire, spuntano altre 168 Linee di Nazca | FOTO

MeteoWeb

Gli archeologi hanno scoperto 168 geoglifi precedentemente sconosciuti – spesso chiamati Linee di Nazca – che gli indigeni hanno creato più di un millennio fa nell’area di Aja, vicino alla città di Nazca, in Perù.

I nuovi geoglifi includono esseri umani, camelidi, uccelli, orche, felini e serpenti. Non si sa perché gli indigeni abbiano creato queste figure, ma un’ipotesi è che abbiano aiutato il popolo di Nazca a trovare l’acqua nel deserto.

Linee di Nazca, i nuovi geoglifi

I geoglifi appena scoperti risalgono a un periodo compreso tra il 100 a.C. e il 300 d.C. e sono stati scoperti durante le indagini sul campo condotte tra giugno 2019 e febbraio 2020 da un team della Yamagata University in Giappone, che ha lavorato al fianco di Jorge Olano, capo archeologo del programma di ricerca sulle Linee di Nazca. Il team ha si è avvalso dell’utilizzo di foto aeree e droni.

In un’immagine, un essere umano senza testa tiene in mano quello che sembra un bastone o una mazza, mentre la testa cade. Questa scena sembra provenire da un campo di battaglia, ma i ricercatori l’hanno interpretata in modo diverso. “Penso che potrebbe essere una rappresentazione rituale, non di guerra,” ha spiegato a Live Science Masato Sakai, professore di antropologia culturale e archeologia andina che ha guidato il team dell’Università di Yamagata. Il rituale raffigurato potrebbe essere una decapitazione.

Linee di Nazca, in campo l’intelligenza artificiale

Il team ha cercato geoglifi in quest’area per quasi un decennio. La nuova fase di ricerca ha portato le scoperte a 358 geoglifi in totale.

Il gruppo sta aiutando a realizzare un sistema di intelligenza artificiale in grado di rilevare i geoglifi analizzando le immagini aeree. Sebbene l’intelligenza artificiale non sia stata utilizzata per trovare i 168 nuovi geoglifi, il team spera di utilizzare i nuovi geoglifi per “insegnare” al sistema a trovarne altri mentre l’area viene scandagliata alla ricerca di altre antiche raffigurazioni, ha affermato Sakai.

Justin Jennings, curatore di New World Archaeology presso il Royal Ontario Museum in Canada, non coinvolto nella ricerca, ha affermato che la scoperta di nuovi geoglifi sembra essere accurata.

“L’eccellente lavoro di Masato Sakai, Jorge Olana e del loro team sta fornendo una comprensione migliore di ciò che è accaduto nella regione utilizzando immagini a risoluzione più elevata per discernere i geoglifi più piccoli e più deboli che erano precedentemente non identificati,” ha spiegato Jennings a Live Science.

Sembra che alcuni dei 168 nuovi geoglifi siano stati realizzati, in parte, accumulando pietre una sopra l’altra, ha sottolineato Jennings. Ciò è interessante poiché molte delle altre Linee di Nazca sono state create rimuovendo il terreno ed esponendo la superficie bianca sottostante.

Il team sta lavorando con le autorità per creare un nuovo parco archeologico nella regione di Aja per aiutare a proteggere i geoglifi.