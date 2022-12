Petrolio, Opec+ mantiene invariata la produzione

MeteoWeb

L’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec) e i suoi alleati, un gruppo noto come Opec+, ha concordato oggi di attenersi al proprio obiettivo di produzione di petrolio, in un contesto di prezzi del greggio in calo e di un imminente limite di prezzo dei Paesi occidentali sul petrolio russo.

La decisione dell’Opec+ arriva fra le molte incertezze che incombono sul mercato petrolifero, in primis l’embargo europeo sul greggio russo e il price cap a 60 dollari al barile. Il prossimo appuntamento del cartello è ora in calendario nel giugno del 2023 ma il gruppo di riserva di incontrarsi in qualsiasi momento e “assumere ulteriori azioni per affrontare gli sviluppi sul mercato“.