Pubblicato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici: “essenziale contro il rischio idrogeologico” | DETTAGLI

MeteoWeb

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Il testo, aggiornato rispetto alla versione del 2018, sarà ora sottoposto alla consultazione pubblica prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

“Si tratta – spiega il Ministro Gilberto Pichetto – di uno strumento di programmazione essenziale per un Paese come il nostro, segnato da una grave fragilità idrogeologica. Le recenti tragedie di Ischia e delle Marche hanno ricordato quanto sia assolutamente necessaria in Italia una corretta gestione del territorio e la realizzazione di quelle opere di adattamento per rendere le nostre città, le campagne e le zone montuose, le aree interne e quelle costiere più resilienti ai cambiamenti climatici”.

“Il Piano – sottolinea il Ministro – era in lavorazione da tempo: da quando si è insediato il nuovo Governo, con il supporto di ISPRA, abbiamo accelerato le procedure e, come assicurato nelle scorse settimane, entro la fine dell’anno siamo riusciti a velocizzare l’iter che ci dovrà portare a definire un Piano atteso e necessario per la tutela del nostro territorio”.

Più in particolare, l’obiettivo del Piano è fornire un quadro di indirizzo nazionale per implementare azioni volte a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici, nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche. La proposta di Piano è stata già illustrata alle Regioni nel corso di due riunioni che si sono tenute il 7 novembre e il 20 dicembre scorso.

Esaminate le osservazioni e conclusa la procedura di VAS, il testo andrà all’approvazione definitiva con decreto del Ministro. Si procederà poi all’insediamento dell’Osservatorio Nazionale, che dovrà garantire l’immediata operatività del Piano attraverso l’individuazione delle azioni di adattamento nei diversi settori. L’Osservatorio definirà le priorità, individuerà i soggetti interessati e le fonti di finanziamento, oltre che le misure per rimuovere gli ostacoli all’adattamento. I risultati di questa attività potranno convergere in piani settoriali o intersettoriali, nei quali saranno delineati gli interventi da attuare.

Piano di adattamento ai cambiamenti climatici: Italia vulnerabile nell’hot spot mediterraneo

“I cambiamenti climatici rappresentano e rappresenteranno in futuro una delle sfide più rilevanti da affrontare a livello globale ed anche nel territorio italiano”. L’Italia “si trova nel cosiddetto ‘hot spot mediterraneo’, un’area identificata come particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici“. Il territorio nazionale è inoltre “notoriamente soggetto ai rischi naturali (fenomeni di dissesto, alluvioni, erosione delle coste, carenza idrica) e già oggi è evidente come l’aumento delle temperature e l’intensificarsi di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici (siccità, ondate di caldo, venti, piogge intense, eccetera) amplifichino tali rischi i cui impatti economici, sociali e ambientali sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni“. È quanto si legge nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

È quindi “evidente l’importanza dell’attuazione di azioni di adattamento nel territorio per far fronte ai rischi provocati dai cambiamenti climatici“, segnala il piano. Essendo il tema “fortemente trasversale”, la pianificazione di azioni adeguate necessita di “una base di conoscenza dei fenomeni che sia messa a sistema; un contesto organizzativo ottimale; una governance multilivello e multisettoriale“. L’obiettivo principale del PNACC è “fornire un quadro di indirizzo nazionale per l’implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche”, si legge ancora.

Il Ministero della Transizione Ecologica, ora dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recepito gli indirizzi nei vari atti di fonte internazionale e dell’UE e, coerentemente con essi, oltreché con quanto previsto dalla Strategia nazionale di adattamento di adattamento hai cambiamenti climatici, ha intrapreso “rilevanti iniziative sul tema dell’adattamento, consistenti, in particolare, sia nel lancio della Piattaforma nazionale sull’adattamento, sia nel proseguire gli sforzi intrapresi sin dal 2017 per giungere all’adozione di un Piano nazionale sull’adattamento”. Nell’ottobre 2022 in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha pubblicato la Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici, poi successivamente all’adozione della SNAC, nel 2022 è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro con l’obiettivo di accelerare le attività per l’approvazione del Piano di adattamento. L’obiettivo è “uno strumento con cui l’Italia fornirà il proprio contributo alla realizzazione dell’obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici definito dall’Accordo di Parigi del 2015” per “migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici nell’ambito dello sviluppo sostenibile e dell’obiettivo di contenimento dell’innalzamento della temperatura media globale”.

A seguito dell’approvazione del PNACC si aprirà la seconda fase del percorso, che ha lo scopo di “garantire l’immediata operatività del Piano mediante il lancio delle azioni”. I settori del PNACC sono Criosfera e montagna; Risorse idriche; Desertificazione e degrado del territorio; Dissesto geologico, idrologico e idraulico; Biodiversità, ecosistemi e servizi ecosistemici – terrestri – marini – acque interne e di transizione; Salute Foreste Agricoltura e produzione alimentare; Pesca marittima; Acquacoltura; Energia; Zone costiere; Turismo; Insediamenti urbani; Patrimonio culturale; Trasporti e infrastrutture; Industrie e infrastrutture pericolose. La seconda fase del percorso, che sarà gestita dalla struttura di governance, è finalizzata “alla pianificazione ed attuazione delle azioni di adattamento nei diversi settori attraverso la definizione di priorità, ruoli, responsabilità e fonti/strumenti di finanziamento dell’adattamento e, infine, la rimozione sia degli ostacoli all’adattamento costituiti dal mancato accesso a soluzioni praticabili, sia degli ostacoli di carattere normativo/regolamentare/procedurale“. I risultati di questa attività convergeranno in piani settoriali o intersettoriali, nei quali saranno delineati gli interventi da attuare. Il PNACC contiene un insieme di azioni finalizzate “allo sviluppo di un contesto organizzativo ottimale a livello nazionale, oltre che al rafforzamento della capacità di adattamento, presupposti indispensabili per una corretta pianificazione di azioni efficaci“. Inoltre contiene “un insieme di azioni settoriali, presentate attraverso un Database, che troveranno applicazione nei Piani settoriali e intersettoriali, nelle modalità che saranno individuate dalla struttura di governance”.

L’istituzione di un Osservatorio nazionale permanente

La prima azione individuata nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è l’istituzione di una struttura permanente di governance: l’Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici che si avvale di una struttura di supporto tecnico-scientifico (segreteria tecnica) e di un organo consultivo-divulgativo (forum permanente). L’Osservatorio nazionale – si legge nel Piano – si configura come tavolo di coordinamento e confronto per l’aggiornamento nel tempo delle priorità di intervento e per la pianificazione e attuazione delle azioni di adattamento. E’ concepito come una struttura a partecipazione più¹ ampia rispetto a quella prevista nel decreto di adozione della SNAC. È prevista la partecipazione di altri ministeri o altri enti aventi competenza nei settori d’azione posti all’ordine del giorno delle riunioni della struttura. Il supporto operativo sarà garantito dalla Direzione generale competente per la tematica dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’Osservatorio nazionale ha il compito di aggiornare nel tempo delle priorità di intervento e le azioni di adattamento individuate dal PNACC; programmare l’utilizzo le fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi; curare le attività di monitoraggio dello stato di avanzamento e del l’efficacia degli interventi individuati per perseguire le azioni del PNACC, oltre che le attività di reporting e valutazione di approvare le proposte di interventi presentate dalle Regioni, dagli enti locali o altri enti pubblici con le proposte d’azione individuate nel PNACC.

La segreteria tecnica, organo di supporto tecnico-scientifico, ha il compito di analizzare e veicolare alla struttura di coordinamento le informazioni tecniche di base necessarie alla pianificazione, all’attuazione, al monitoraggio delle azioni del PNACC e valutare la coerenza delle proposte di interventi presentate dalle Regioni e dagli Enti Locali con le azioni del PNACC. Il forum permanente, invece, organo consultivo-divulgativo, è dotato di un Comitato direttivo composto da membri della struttura di coordinamento e dell’organo di supporto tecnico-scientifico, oltre a rappresentanti di altri enti regionali e locali. Il Comitato direttivo potrà invitare a partecipare alle proprie iniziative i rappresentanti delle categorie produttive, di organismi nazionali, internazionali e dell’Ue, del settore della ricerca, della società civile, altri portatori di interessi. Il forum si riunisce una volta l’anno. Il Comitato direttivo ha il compito di organizzare l’incontro annuale, di predisporre il relativo Programma e di elaborare un resoconto sugli esiti del suddetto incontro da trasmettere alla Struttura di coordinamento anche al fine di individuare proposte normative finalizzate ad implementare le azioni di adattamento.

Inoltre, il forum svolge anche i seguenti compiti: favorire il dialogo, il confronto, il raccordo e il coordinamento tra Autorità centrali e Regioni, Province autonome ed Enti Locali sull’adattamento; informare la società civile e i portatori di interessi sul tema dell’adattamento, agevolando e sollecitando la partecipazione attiva sull’adattamento; promuovere la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti: il Forum favorisce, nelle appropriate circostanze e secondo le previste modalità, l’accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia; favorire lo scambio di informazioni tra gli organi deputati alla programmazione in materia di adattamento. Lo strumento di riferimento per la diffusione dell’informazione e il coinvolgimento della società civile e dei portatori di interessi è costituito dalla Piattaforma nazionale adattamento ai cambiamenti climatici. La Piattaforma, sviluppata dall’ISPRA, è stata pubblicata nel mese di ottobre 2022 con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e rendere disponibili dati e informazioni provenienti da diverse fonti, utili a supportare gli Enti coinvolti nel processo decisionale sul tema dell’adattamento.

Piano di adattamento ai cambiamenti climatici: i ghiacciai hanno già perso dal 30 al 40% del loro volume

La criosfera, l’insieme di neve, ghiacciai e permafrost, “è fortemente impattata dai cambiamenti climatici”. Infatti “negli ultimi decenni la durata e lo spessore della neve si sono fortemente ridotti così come lo stock idrico nivale che si accumula ogni anno a fine inverno“. In conseguenza di ciò “i ghiacciai hanno già perso dal 30 al 40% del loro volume”. Lo riporta il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Per i sette corpi glaciali considerati – Careser, Ciardoney, Basodino, Sforzalina, Dosde Orientale, Fontana Bianca, Vederetta Pendente – si verifica “una generale tendenza alla deglaciazione e alla fusione, anche se con andamento discontinuo“. Il trend di bilancio decisamente più significativo “è quello espresso dalla lunga serie storica del Caresèr (Trentino-Alto Adige): si tratta di un ghiacciaio di dimensioni maggiori rispetto agli altri, seppure sia in decisa riduzione areale”.

La durata della copertura nevosa nei fondo-valle e sui versanti meridionali fino a 2.000 metri “si ridurrà di 4/5 settimane e di 2/3 settimane a 2.500 metri“. Il ritiro dei ghiacciai “continuerà ad accelerare così come la degradazione del permafrost”, si legge ancora nel piano. Il cosiddetto “peak water”, il fenomeno di aumento temporaneo della portata dei torrenti di montagna causata dall’incremento della fusione glaciale che si esaurisce quando il ghiacciaio si estingue o si ritira a quote talmente elevate da non poter più fondere, “è già stato raggiunto nella maggior parte dei bacini glaciali italiani“. “La temperatura del permafrost sta aumentando in modo significativo in tutti i siti di misura alpini così come lo spessore dello strato di terreno o roccia che annualmente viene scongelato”.

Queste tendenze “continueranno nei prossimi decenni in funzione dell’intensità dell’aumento delle temperature globali“. Dal punto di vista della correlazione con l’andamento climatico, “sebbene l’informazione di bilancio annuale possieda un valore intrinseco elevato, la risposta del ghiacciaio ai principali fattori climatici (temperatura e precipitazioni) risulta non essere sempre lineare in quanto le caratteristiche del singolo bacino glaciale possono incidere sul bilancio annuale in modo diverso“. Nel complesso si delinea “un quadro molto articolato, dove la fusione dei ghiacciai rappresenta la risultante del fattore termico a cui si combinano le variazioni della distribuzione delle precipitazioni nel corso dell’anno e le condizioni climatiche peculiari“, precisa il piano.

È soprattutto per la presenza di neve e ghiaccio che le montagne sono considerate “water towers” capaci di fornire acqua ai territori a valle e alle pianure compensando la riduzione delle precipitazioni estive tipiche dei climi italiani. Il contributo della fusione di neve e ghiaccio al deflusso totale dei fiumi italiani può variare dal 5% nelle regioni meridionali al 50-60% del bacino padano, precisa il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. La riduzione della neve e la scomparsa dei ghiacciai “comprometteranno questo fondamentale ruolo tampone andando ad incrementare le crisi idriche estive”. È infatti nei mesi estivi che si verifica il picco della domanda di acqua per uso civile, sensibile alle enormi fluttuazioni di presenze nelle destinazioni turistiche, irriguo ed industriale, innescando conflitti d’uso multiscala (locale, regionale e nazionale) e intersettoriali (primario, secondario e terziario).

Le montagne “sono un territorio particolarmente sensibile ai pericoli naturali legati essenzialmente all’intensificazione del ciclo dell’acqua ed ai cambiamenti della criosfera entrambi fattori importanti nel controllo della stabilità di pareti e versanti”. Rispetto ad altre aree montane, “le regioni alpine sono particolarmente vulnerabili a causa dell’alta densità di popolazione, della significativa frequentazione turistica e dell’elevata estensione della superficie interessata da ghiacciai e permafrost”. La degradazione del permafrost “può ridurre la stabilità dei pendii e incidere sulla stabilità delle infrastrutture in alta montagna (funivie, rifugi, edifici, tralicci)”. Le valanghe di ghiaccio, la caduta di seracchi e lo svuotamento improvviso di sacche d’acqua glaciali “sono processi legati all’interazione tra il riscaldamento globale e la naturale evoluzione dei ghiacciai”.

Livello del mare

Le variazioni del livello del mare attese per il periodo 2036-2065 “risultano essere pari a circa 16 cm nell’Adriatico, nel Tirreno e nel mar Ligure e 17 cm nel Mar Ionio e nel canale di Sicilia, mentre nel Mediterraneo occidentale arrivano ai 19 cm”. L’anomalia della temperatura superficiale invece mostra che “tutte le aree costiere italiane saranno caratterizzate da un aumento di temperatura rispetto al periodo di riferimento 1981-2010″. Tale aumento varia “da un minimo di 1,9 gradi nelle zone del Mediterraneo Centrale e Occidentale e nel Mar Ligure ad un massimo di 2,3 gradi nell’Adriatico settentrionale e centrale“. L’aumento è pressoché costante durante tutto l’anno mantenendo quindi invariata la stagionalità di ciascuna zona. Lo riporta il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Analogamente alla temperatura superficiale dell’acqua, “l’aumento del livello del mare durante il periodo 2036-2065 caratterizza tutte le aree costiere”, si legge ancora. Rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, “i valori vanno da un minimo di +16 cm per le tre sottoregioni del bacino Adriatico, fino ad un massimo di 19 cm nei mari Tirreno e Ligure e nel Mediterraneo occidentale“. Le anomalie della temperatura superficiale del mare indicano “un aumento generale su base annuale che varia da circa 1,9 gradi nel Mar Tirreno a circa 2,3 gradi nell’Adriatico”. Il mare Adriatico presenta “il cambiamento più significativo della temperatura media pari a circa +2,3 gradi, con variazioni nel periodo invernale e primaverile che potranno raggiungere +2,6 gradi”.

Clima, i mutamenti impattano sul ciclo dell’acqua

Gran parte degli impatti dei cambiamenti climatici “sono riconducibili a modifiche del ciclo idrologico e al conseguente aumento dei rischi che ne derivano”. Le risorse idriche “sono fondamentali per uno sviluppo equo e sostenibile e la sicurezza idrica è un requisito fondamentale per lo sviluppo economico, la produzione alimentare, l’equilibrio sociale, la competitività delle imprese e la tutela dell’ambiente naturale“. Così il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

In riferimento al trentennio 1991-2020, in Italia si è stimato un apporto di acqua piovana di circa 285 miliardi di m3, corrispondente ad un’altezza di precipitazione media annuale di circa 943 mm. Il 53% delle precipitazioni (circa 498 mm) è ritornato in atmosfera per evapotraspirazione; il restante 47%, rimasto al suolo, viene ripartito tra infiltrazione nel sottosuolo (21%) e deflusso superficiale (26%). Nel 2020 si è registrato un calo delle precipitazioni rispetto al periodo climatico 1971-2000. In particolare, si è verificata una precipitazione totale annua pari a 661 mm corrispondente ad una diminuzione di precipitazione di -132 mm.

Le precipitazioni annue totali per le diverse regioni italiane, mostrano anomalie di distribuzione significative sul territorio in linea con le previsioni messe in luce nell’ultimo rapporto IPCC 2022, che stanno determinando, sia a scala globale che nazionale, delle anomalie meteoclimatiche critiche ed estreme. La quantità delle risorse idriche rinnovabili in Italia corrisponde a circa 116 miliardi di m3. Non sono disponibili i dati recenti sui volumi di acqua effettivamente utilizzabili, stimati dalla SNAC (Strategia nazionale adattamento climatico) attorno ai 52 miliardi di m3. I principali settori utilizzatori della risorsa sono l’agricoltura (circa 20 miliardi di m3 ì), l’idropotabile (9,5 miliardi di m3) e l’industria manifatturiera (5,5 miliardi di m3). L’impiego nella produzione di energia non comporta maggiori consumi idrici rispetto alla disponibilità attuale. Il raffreddamento degli impianti termoelettrici utilizza circa 18,4 miliardi m3, di cui soltanto l’11,5% da acque interne. Da questo quadro emerge un impiego di oltre il 30% delle risorse rinnovabili.

E’ possibile consultare il PNACC a questo link.