Maltempo Toscana, Giani: “la gestione della piena dell’Arno procede senza criticità”

“La gestione del servizio di piena della Regione Toscana per l’Arno sta procedendo senza criticità. A Firenze la portata ha raggiunto 1329 metri cubi di acqua al secondo, prevista la piena nella notte a Pisa”. A dare aggiornamenti sul maltempo in Toscana è il Presidente della regione Eugenio Giani, con un post su Telegram. “Al momento – aggiunge Giani – nessuna cassa di espansione è aperta perché non c’è necessità, ma considerati i livelli importanti proseguiamo il monitoraggio con la massima attenzione”.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha scritto su Twitter: “situazione Arno: piena nei margini di controllo. È stata superata la prima soglia di livello di criticità di 3 metri, il che non comporta nessun tipo di rischio per la popolazione. Lavoriamo con la sala operativa della Protezione Civile del Comune per monitorare la situazione”.

In precedenza, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha spiegato: “il livello dell’Arno sta aumentando e le previsioni annunciano un picco nelle prime ore di domani mattina, con una portata stimata sopra i 1500 metri cubi al secondo. Per la città sarà una notte di apprensione anche se al momento non ci sono particolari allarmi. Abbiamo comunque attivato tutti gli strumenti di monitoraggio, con la Protezione Civile del Comune di Pisa in contatto costante con i tecnici del Genio civile della Regione Toscana“.