Oggi Piero Angela avrebbe compiuto 94 anni: “manca tantissimo”

“Oggi ne avrebbe compiuti novantaquattro. E’ scomparso da poco ma ci manca già tantissimo. Buon compleanno a Piero Angela“. E’ l’affettuoso ricordo del Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, postato stamani sui suoi profili social, corredato da una foto in cui il celebre giornalista e divulgatore saluta sorridendo.

E questa mattina alle 10.30 si è svolta a Nichelino l’inaugurazione del murales dedicato proprio a Piero Angela. Un’opera di arte figurativa in iperrealismo, realizzata dal maestro Davide Andreazza con l’aiuto di Karim Cherif. L’opera si inserisce nel contesto di un percorso progettuale nichelinese dedicato all’arte urbana: Nichelino Lights Up.

Proprio oggi Piero Angela, scomparso lo scorso mese di agosto, avrebbe compiuto 94 anni.e Nichelino ha voluto festeggiare così il compleanno di un grandissimo personaggio, padre della divulgazione scientifica. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati Giuseppe Zappalà – Segretario dell’Associazione CentroScienza Onlus. L’Associazione nasce nel 1996 frutto di una sperimentata collaborazione tra docenti universitari, giornalisti e professionisti della museologia Alberto Riccadonna – Direttore di “Torino Storia”.

“È stata una cerimonia bella ed emotivamente toccante – commentano il Sindaco Giampietro Tolardo e l’Assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola –. Tutti gli interventi hanno ricordato la grandezza, la preparazione, la gentilezza e la cordialità di Piero Angela. Un esempio per i più giovani e un papà per i più grandi. Un grande uomo prima ancora che un grande personaggio. Grazie davvero a tutte e tutti per la partecipazione”.