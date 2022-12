Pisa: crolla ponte tra Monteverdi e Canneto, “tragedia sfiorata”

MeteoWeb

Un ponte è crollato nella notte tra Monteverdi Marittimo e Canneto, in provincia di Pisa. Al momento del cedimento della strada provinciale 329 fortunatamente non transitavano auto. Potrebbe essere stato un pilastro a determinare il crollo. “Faremo il punto della situazione con la provincia di Pisa per stabilire le cause del crollo e iniziare il percorso per la realizzazione dell’opera ben consapevoli del fatto che serviranno mesi per il ripristino della viabilità,” ha dichiarato il sindaco di Monteverdi Marittimo, Francesco Govi. “Fortunatamente non ci sono state persone né mezzi coinvolti nel crollo, per poco è stata sfiorata una tragedia“.

La provinciale 329 è una delle più trafficate della zona. La viabilità è stata subito interrotta e da stamani i tecnici di Comune e Provincia stanno lavorando per studiare i provvedimenti per ripristinare la circolazione anche se l’ipotesi è che saranno necessari mesi prima di tornare alla normalità.

