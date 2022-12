La poliomielite ricompare in Indonesia, identificati 4 casi

MeteoWeb

Nelle scorse settimane sono stati identificati 4 casi di poliomielite in Indonesia, 3 dei quali asintomatici: si tratta di infezione dovuta a poliovirus derivato da vaccino, secondo quanto ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il primo caso è stato notificato dal Ministero della Salute indonesiano lo scorso 12 novembre: un bambino di 7 anni del distretto di Pidie ha sviluppato paralisi flaccida il 9 ottobre. Il bambino non era vaccinato contro la polio e non aveva viaggiato all’estero. Le indagini hanno portato all’identificazione di altri tre bambini positivi ma asintomatici: nessuno di loro aveva avuto contatti con il primo bambino.

Secondo l’OMS i dati confermano che il virus sta circolando nel Paese. Il 28 novembre scorso il ministero della Salute ha lanciato una campagna di vaccinazione per 1,2 bambini di età inferiore ai 13 anni nelle zone colpite.

Il poliovirus derivato da vaccino è una forma di virus della polio che può diffondersi specie in comunità con basse coperture vaccinali.

“Il vaccino antipolio orale contiene una forma viva e indebolita di poliovirus che si replica nell’intestino per un periodo limitato,” ha spiegato l’OMS. In rare occasioni può subire delle mutazioni durante la replicazione e diffondersi. “Più bassa è l’immunità della popolazione, più a lungo questo virus sopravvive e più cambiamenti genetici subisce“.