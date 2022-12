Polpette di noto marchio richiamate: scadenza sbagliata sulla confezione

MeteoWeb

Le catene dei supermercati Coop e Il Gigante, hanno segnalato sui propri siti web, nelle pagine dedicate agli avvisi ai consumatori dei prodotti ritirati dagli scaffali, il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di polpette vegetali biologiche curcuma e semi di girasole a marchio Almaverde Bio perché la data di scadenza riportata sull’astuccio di cartone e quella sul film della vaschetta non coincidono.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 160 grammi con il numero di lotto L. CC48 e riporta sull’astuccio la data di scadenza 29/12/2023 (sbagliata) mentre sulla vaschetta è presente la scadenza 29/01/2023 (corretta). Le polpette vegetali richiamate sono state prodotte per Compagnia Italiana Alimenti Biologici e Salutistici s.r.l dall’azienda Gastronomica Roscio srl nello stabilimento via Madonnina 32, a Vidigulfo in provincia di Pavia.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, precisa che le polpette segnalate sono sicure per il consumo entro la data di scadenza corretta, quella sul film plastico interno. Tuttavia, i consumatori che lo preferiscono possono comunque restituire il prodotto presso il punto vendita di acquisto.