Tragedia sfiorata a Pont Canavese: cadono massi su una chiesa e su una provinciale | VIDEO

Una caduta di massi si è verificata questa mattina alle 7 dalla falesia in località Rogge a Pont Canavese (Torino). L’evento ha portato alla chiusura con ordinanza comunale indifferibile e urgente della strada provinciale 47 “della Val Soana” all’altezza di via Rogge 8 a tutti i mezzi e ai pedoni, con deviazione per Locana sulla strada statale 460, fino alla messa in sicurezza del versante.

I massi sono caduti nel parcheggio sottostante, vicino a una chiesa, che ha subito qualche caduta sul tetto. Avrebbe potuto essere una tragedia ma fortunatamente non risultano feriti.