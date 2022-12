Ponte sullo Stretto, fonti Salvini: “apertura Ue ad aiuti concreti”

MeteoWeb

“La Commissione europea sarebbe ‘onorata’ di aiutare concretamente l’Italia nell’avvio del Ponte sullo Stretto, a patto siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo“. Lo avrebbe confermato il Commissario ai Trasporti, Adina Valean, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, secondo quanto riferiscono fonti vicine al vice premier.

I due sono stati a cena, ospiti dall’ambasciatore Stefano Verrecchia a Bruxelles, in vista del Consiglio Trasporti di domani. Valean ha ringraziato l’Italia per il supporto ai “Corridoi di Solidarietà” Ue per esportare il grano dall’Ucraina e ha confermato l’attenzione della Commissione sul tema del traffico al Corridoio del Brennero e sul completamento della Tav Torino-Lione e del Tunnel di Base del Brennero. Salvini e Valean si erano già parlati a fine ottobre, pochi giorni dopo il giuramento del governo.

In un clima estremamente cordiale, Salvini ha ribadito l’importanza di costruire percorsi condivisi per ridare slancio alle politiche di trasporto Ue, rinnovando la determinazione del Governo italiano a concretizzare i tanti progetti infrastrutturali di interesse europeo. Proveniente da Genova, Salvini ha voluto omaggiare la commissaria Valean con alcuni prodotti tipici liguri.