Ponte sullo Stretto, l’esperto di diritto ambientale: “è ecosostenibile e porterà sviluppo”

MeteoWeb

Il ponte sullo Stretto ‘s’ha da fare’. E i motivi sono molteplici “Centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo scelgono di visitare il ponte di Brooklyn a New York. Quando hanno realizzato la Tour Eiffel, comitati ambientalisti si sono schierati contro l’opera perché era impattante. Oggi, invece, da tutte le parti del mondo arrivano a Parigi per immortalarsi davanti a questa meravigliosa struttura. Parliamo di opere simbolo di progresso, di civiltà. Noi italiani, viceversa, la nostra creatività, la nostra tecnologia la esportiamo invece di usarla anche a beneficio del nostro Paese. Nel caso specifico, sto parlando del ponte più grande del mondo realizzato in Cina con tecnologia italiana“.

Sono queste le parole del prof. Vincenzo Pepe, professore di Diritto Costituzionale comparato e di Diritto dell’ambiente italiano e comparato presso l’Università degli studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Pepe è anche fondatore del Movimento Ecologista Europeo “FareAmbiente”. Nell’intervista rilasciata a Gaetano Mineo per Il Tempo Quotidiano, Pepe ha parlato del Ponte sullo Stretto di Messina e della necessità, concreta e reale, che l’opera venga realizzata nel più breve tempo sostenibili. E i motivi sono numerosi: dall’ambiente, all’economia, allo sviluppo sociale.

Ponte sullo Stretto ed ecosostenibilità