Ponte sullo Stretto, Salvini all’Ue: “determinati a farlo, fondamentale per l’Europa”

“Sottolineo ai colleghi che l’attuale governo dopo 54 anni di mancati sforzi ha tutta l’intenzione di avere un collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, fra Italia e Europa, per il completamento di quel corridoio scandinavo-mediterraneo che” con “il Ponte che collega Messina e Reggio, Sicilia e Calabria, avrebbe l’anello mancante di cui parlava la commissaria Valean“. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla riunione con gli omologhi europei. “Noi – ha aggiunto – stiamo investendo sulla progettazione e avendo tempi e finanziamenti certi“.

Il ministro dei Trasporti dal suo arrivo a Bruxelles, ieri sera, sta sottolineando con determinazione la posizione italiana su Tav e Brennero e ha chiesto che l’Europa mantenga gli impegni economici presi con l’Italia. Il tema evidenziato con grande forza è soprattutto il dossier del Ponte sullo Stretto. “Per la prima volta dopo anni, sui tavoli europei torna un’opera che per l’Italia sarà fondamentale, non solo per collegare Sicilia e Calabria, ma anche per inquinare di meno aria (140.000 tonnellate di anidride carbonica emessa in meno) e mare“, ha sottolineato, indicando che da parte della commissaria Ue, Adina Valean, e da altri colleghi europei c’è “attenzione e condivisione“.