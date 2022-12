Ponte sullo Stretto, l’Unione Europea si impegna a finanziarlo: “è connessione essenziale”

MeteoWeb

“Il Ponte sullo Stretto fa parte del Ten-T, è già incluso nelle reti europee, è una connessione essenziale. Adesso è un progetto molto importante anche per il governo italiano, ed è di questo che abbiamo discusso oggi con il ministro Salvini, focalizzandoci sui passi successivi. E ci siamo dimostrati pronti, aspettando un progetto buono e stabile per finanziare la prima fase di fattibilità così che poi il progetto decolli. Perché a parte l’intenzione o una linea sulla cartina, dobbiamo avere un progetto e poi iniziare la fase di preparazione in tempo per la fase effettiva di costruzione“. Lo ha dichiarato il commissario europea ai Trasporti, Adina Valean, nella conferenza stampa dopo il Consiglio Trasporti dell’Ue dopo l’incontro con Matteo Salvini.

Le parole del ministro Salvini a Bruxelles: “puntiamo ad iniziare i lavori entro due anni”

“C’è un’infrastruttura che non unisce Sicilia e Calabria ma che unisce l’Italia al Nord Europa, il Ponte sullo Stretto di Messina è priorità per me, per il governo e per milioni di italiani, è di estremo interesse per la Commissione europea e molti colleghi di altri Paesi“. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini al termine del Consiglio Trasporti a Bruxelles. “Dopo cinquant’anni di parole, tanti convegni e parecchi milioni spesi abbiamo tutta l’intenzione di procedere“, ha evidenziato.

Il governo lavorerà con l’obiettivo di “partire entro due anni con i lavori per lo Stretto di Messina. La Commissione aspetta un progetto, il governo rimette in vita la società, poi gli ingegneri lavoreranno al progetto che viene riconosciuto fondamentale anche da parte europea“, ha aggiunto Salvini. Il compito del governo “è nominare degli amministratori della società che poi portino un piano economico, con tempi, modi, copertura costi con i quali si torna a Bruxelles per capire quanta parte potrà essere sovvenzionata. C’è un progetto di 10 anni anni fa che in caso va attualizzato, se la commissaria Valean mi avesse detto è una bellissima idea però non mi interessa, arrivederci e grazie, avrei finito il discorso; se mi dice è assolutamente parte della nostra strategia portateci un progetto e poi ragioniamo di quattrini io sono molto contento della mia missione“.

“Io faccio quello che serve all’Italia. Non quello che è popolare“, ha detto ancora Salvini, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, rispondendo a una domanda su quanto sia impopolare il Ponte sullo Stretto al Nord. “E’ un’infrastrutture che non unisce Sicilia a Calabria ma l’Italia al Nord Europea. Il Ponte sullo Stretto di Messina, collegamento stabile fra Sicilia e il Continente, è qualcosa che è priorità per me, per il Governo, per milioni di italiani, ed è estremo interesse per la Commissione europea, per molti colleghi di altri Paesi che lo vedono come un completamento di un corridoio europeo fondamentale come quello che unisce il Mediterraneo alla Scandinavia“, ha evidenziato.

L’entusiasmo del governo regionale siciliano: “ottime notizie da Bruxelles, Sicilia merita nuovo ruolo internazionale”

“Congratulazioni al ministro Salvini per l’appoggio concreto ottenuto dal commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. È un traguardo da noi tanto ambito, indispensabile per conferire finalmente alla Sicilia il ruolo che merita, quello di regione europea moderna al centro del Mediterraneo“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Questa mattina, la Commissaria ai Trasporti dell’Ue, Adina Valean, ha dato il via libera al concreto appoggio dell’Europa per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di un autorevole riconoscimento dell’importanza di un investimento cruciale per lo sviluppo della Sicilia. Grazie a Matteo Salvini per il grande lavoro svolto in questa direzione“. Lo dichiara Luca Sammartino, vice presidente della Regione Siciliana. “La presa di posizione dell’Europa – prosegue – è infatti il frutto della decisione e della coerenza con le quali il ministro delle Infrastrutture sta difendendo e rilanciando il progetto del Ponte. Un progetto che, una volta realizzato, porterà enormi benefici ai siciliani“, conclude Sammartino.

La gioia di Sofo: “apertura Ue ottima notizia per il Ponte sullo Stretto”

“L’apertura manifestata dal commissario europeo ai trasporti Adina Valean al ministro Matteo Salvini in merito al sostengo da parte dell’Unione Europea per la realizzazione del Ponte sullo Stretto è un’ottima notizia“. Lo afferma in una nota Vincenzo Sofo, eurodeputato di Fratelli d’Italia. “Proprio pochi giorni fa, come delegazione europea di Fratelli d’Italia – prosegue – avevamo scritto al Commissario Valean e al Presidente Ursula Von Der Leyen per chiedere che quest’infrastruttura sia inserita all’interno della rete di trasporti transeuropea TEN-T, così da poter accedere ai finanziamenti comunitari e soprattutto essere pensata e realizzata non come cattedrale nel deserto bensì come snodo fondamentale dello sviluppo infrastrutturale complessivo del Meridione italiano. Con questa apertura da parte della Commissione europea, dopo anni di chiacchiere finalmente grazie al Governo Meloni lo sviluppo della metà bassa della nostra Nazione può diventare realtà“.