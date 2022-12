Porto Rico verso un referendum per diventare il 51° Stato degli USA

MeteoWeb

La Camera dei deputati USA ha approvato con 233 voti a favore e 191 contro, un disegno di legge che prevede di consentire a Porto Rico di svolgere un referendum per decidere se diventare un nuovo Stato degli Stati Uniti d’America o se ottenere un qualche tipo di indipendenza.

Porto Rico è un gruppo di isole caraibiche particolarmente affascinanti e suggestive sotto il profilo naturalistico che fa già parte degli Stati Uniti come “territorio non incorporato” e da anni si discute della possibilità che diventi ufficialmente il 51° stato degli USA. In un eventuale referendum, gli elettori portoricani potrebbero anche votare per una forma di indipendenza “con associazione libera”, i cui termini dovrebbero essere negoziati in un secondo momento e ancora non sono stati discussi.

Adesso il disegno di legge dovrà essere esaminato dal Senato entro la fine dell’anno: in caso di OK definitivo, sarà poi la governance di Porto Rico a decidere come procedere.