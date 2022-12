Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, 18 dicembre, e domani, 19 dicembre, delineando un calo delle temperature e un ritorno alla stabilità.

Fino alla mezzanotte di oggi il CNMCA prevede:

Al Nord strati bassi ed estesi su Emilia-Romagna, pianure e colline piemontesi e bassa Lombardia con locali nebbie in banchi fino alla tarda mattinata quando le nubi tenderanno a diradarsi parzialmente. Sereno altrove salvo passaggi di velature anche spesse. In serata si intensifica la nuvolosità sulla Liguria.

strati bassi ed estesi su Emilia-Romagna, pianure e colline piemontesi e bassa Lombardia con locali nebbie in banchi fino alla tarda mattinata quando le nubi tenderanno a diradarsi parzialmente. Sereno altrove salvo passaggi di velature anche spesse. In serata si intensifica la nuvolosità sulla Liguria. Al Centro e Sardegna , sulle regioni adriatiche annuvolamenti temporaneamente consistenti associati a residue piogge su coste e immediato entroterra abruzzese destinate ad estinguersi nel pomeriggio con nubi in dissolvimento dalla serata. Ampio soleggiamento altrove.

e , sulle regioni adriatiche annuvolamenti temporaneamente consistenti associati a residue piogge su coste e immediato entroterra abruzzese destinate ad estinguersi nel pomeriggio con nubi in dissolvimento dalla serata. Ampio soleggiamento altrove. Al Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Molise e Puglia garganica con locali, deboli piogge fino a metà giornata. Sereno o parzialmente velato sulle altre regioni.

Per quanto riguarda le temperature, sono previste massime in rialzo sulle pianure di Piemonte e Lombardia; invariate su isole maggiori, Lazio, Campania e settore tirrenico di Basilicata e Calabria. In calo altrove.

Attesi venti da deboli a moderati settentrionali con locali rinforzi su coste adriatiche e versante ionico peninsulare.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi quello ligure e alto adriatico, in progressiva attenuazione. Mossi gli altri bacini con moto ondoso in intensificazione per Ionio e basso adriatico, in diminuzione su Tirreno centro-settentrionale.

Per domani, 19 dicembre 2022, il CNMCA prevede:

Al Nord molte nubi sulla Liguria e, associate a foschie dense e nebbie fino la tarda mattina e nuovamente dalla sera, anche su Piemonte e pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Velato sul resto del Nord con qualche nube più consistente

nella notte e al primo mattino sulle aree alpine.

molte nubi sulla Liguria e, associate a foschie dense e nebbie fino la tarda mattina e nuovamente dalla sera, anche su Piemonte e pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Velato sul resto del Nord con qualche nube più consistente nella notte e al primo mattino sulle aree alpine. Al Centro e Sardegna : cielo sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse anche estese fino la tarda mattina e associate a foschie anche dense o locali banchi di nebbia, specie su aree interne e nelle valli appenniniche. Dal tardo pomeriggio/sera nubi in aumento sulla Toscana settentrionale.

e : cielo sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse anche estese fino la tarda mattina e associate a foschie anche dense o locali banchi di nebbia, specie su aree interne e nelle valli appenniniche. Dal tardo pomeriggio/sera nubi in aumento sulla Toscana settentrionale. Al Sud e Sicilia cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse anche estese fino la tarda mattina e associate a foschie anche dense o locali banchi di nebbia, specie su Sicilia e aree interne e appenniniche.

Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in deciso aumento su Alpi/Prealpi, stazionarie su Liguria e isole maggiori, in diminuzione sul resto d’Italia e anche marcato su Est Emilia-Romagna, Umbria e regioni centro-meridionali del versante adriatico. Massime in marcato aumento su Alpi e Prealpi e, in misura minore, su appennino emiliano-romagnolo, marchigiano e abruzzese, stazionarie su Liguria e isole maggiori, in lieve calo sul resto d’Italia, specie sulla pianura padana.

I venti dai quadranti settentrionali saranno moderati e in attenuazione pomeridiana su Puglia meridionale e Calabria jonica. Deboli sul resto d’Italia, in lenta rotazione da Sud/Sud-Est sulla Sardegna.

Mari molto mossi basso Adriatico e Jonio, tendente a mosso il

basso Adriatico e a localmente molto mosso lo Jonio settentrionale. poco mosso il medio-alto Tirreno. Mossi i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione salvo che su Stretto di Sicilia, mare e Canale di Sardegna.