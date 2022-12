Foschia e banchi di nebbia: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, 18 dicembre, e domani, 20 dicembre, delineando un cambio della circolazione atmosferica, con il rinforzo dell’anticiclone che assicura stabilità e poche piogge.

Fino alla mezzanotte di oggi il CNMCA prevede:

Al Nord nuvolosità compatta sulla Liguria ma con bassa probabilità di deboli precipitazioni. In serata lievi piogge più frequenti. Nubi basse e stratificate sulla Pianura Padana associate a riduzioni di visibilità per foschie dense e locali banchi di nebbia, in particolare sulle aree centro-occidentali e sull’Emilia Romagna. Velato sul resto del Nord con qualche nube più consistente al primo

mattino sulle aree alpine.

Al Centro e Sardegna cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, tranne nubi basse anche estese fino la tarda mattina e associate a foschie anche dense o locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne e appenniniche. Dalla sera nubi in aumento sulla toscana settentrionale.

Al Sud e Sicilia nubi compatte sulla bassa Calabria e sulla Sicilia con qualche debole pioggia lungo le coste. Ampio e prevalente soleggiamento sulle rimanenti zone, salvo nubi basse anche estese fino la tarda mattina associate a foschie anche dense o locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne e appenniniche.

Per quanto riguarda le temperature, attese minime stazionarie su Liguria e isole maggiori, in aumento anche deciso sul settore alpino/prealpino e in generale diminuzione sul resto d’Italia. Massime in deciso aumento sul settore alpino/prealpino e in misura minore su appennino centrale ed emiliano-romagnolo, in calo su Pianura Padana, coste marchigiane, abruzzesi e molisane, restante Lazio e su Campania, Puglia, Calabria e settori Est di Basilicata e Sicilia, stazionarie sul restante territorio.

I venti saranno deboli variabili al Nord, deboli orientali su Toscana e Sardegna e in rotazione dai quadranti meridionali. Deboli settentrionali su Sicilia, sud peninsulare e restante centro peninsulare con locali rinforzi su Puglia meridionale e Calabria ionica.

I mari saranno molto mossi ionio e basso adriatico con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo. Localmente mosso tendente a poco mosso il tirreno centro-meridionale e poco mosso il settore Nord. Mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione a eccezione di

mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia.

Per la giornata di domani, 20 dicembre 2022, il CNMCA prevede:

Al Nord cielo coperto con deboli precipitazioni su Liguria e confinanti settori piemontesi, lombardi ed emiliani. Estesa copertura bassa sul resto di Emilia-Romagna, aree pianeggianti e collinari di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e del resto di Piemonte e Lombardia, con foschie dense e isolate nebbie associate fino la tarda mattina. Velato su Alpi e Prealpi, con nubi in aumento serale su quelle occidentali.

Al Centro e Sardegna molto nuvoloso sulla Toscana con addensamenti maggiori e deboli piogge associate sul settore Nord. Ampio e prevalente soleggiamento sulle restanti regioni, salvo nubi

sparse nella notte e al primo mattino associate a foschie anche dense

e locali banchi di nebbia specie su aree pianeggianti e valli interne.

Al Sud e Sicilia cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo nubi sparse nella notte e al primo mattino associate a foschie anche dense e locali banchi di nebbia specie su aree pianeggianti e valli interne.

Le temperature minime saranno in aumento su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e appennino molisano, in calo su Sicilia e resto del Sud, stazionarie sul resto d’Italia. Massime in aumento su Liguria, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, in lieve calo su Calabria e Sicilia, senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

I venti saranno generalmente deboli, dai quadranti meridionali su Sardegna, Toscana e Liguria di levante, da quelli settentrionali al Sud e Sicilia e mediamente variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso lo Jonio con moto ondoso in rapida attenuazione, mattutina sul settore Nord e serale su quello Sud. Mossi basso adriatico, stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna con moto ondoso in diminuzione sul basso Adriatico e in locale, aumento serale sul mare di Sardegna. Poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul mar ligure.