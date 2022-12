Rapido passaggio perturbato: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, 20 dicembre, e domani, 21 dicembre, evidenziando un rapido passaggio perturbato che coinvolgerà parte del Centro/Nord e della Sardegna.

Fino alla mezzanotte di oggi il CNMCA prevede:

Al Nord, nuvolosità compatta sulla Liguria con piogge associate, più consistenti sul levante ligure; molte nubi anche sull’Emilia Romagna, sul settore meridionale di Piemonte, Lombardia e Veneto con possibilità di locali piogge per fine giornata; formazioni di foschie dense e banchi di nebbia specie sulla zona della pianura padana.

Al Centro e Sardegna, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con nubi basse presenti sulle coste di Toscana e Lazio, ma con assenza di fenomeni significativi, velature in transito sulle restanti regioni in un contesto di tempo stabile. Formazione di locali foschie e banchi di nebbia nelle zone interne e nelle vallate al primo mattino e nel corso della sera.

Al Sud e Sicilia, nubi compatte sulla Calabria ionica e sulla Sicilia con qualche debole pioggia lungo le coste orientali dell’isola, in esaurimento già durante la mattina. Ampio e prevalente soleggiamento sulle rimanenti regioni, con possibili foschie nelle zone interne e lungo le coste nel corso della mattina e durante la sera.

Temperature minime in aumento al Nord e sulla Toscana, in diminuzione al Centro/Sud. Massime in aumento al Nord, sulla Toscana, sulle Marche e sull’Abruzzo, stazionarie al Sud, ma in lieve diminuzione sulla Calabria e sulla Sicilia.

Venti deboli variabili con locali rinforzi da Nord/Ovest sulla coste

pugliesi e da Nord sulle coste ioniche di Calabria e Sicilia. Deboli da Sud/Est sulla Sardegna con rinforzi sul settore occidentale.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il Mar Ionio in graduale attenuazione, mosso il Mar Ligure, il Mar di Sardegna, il Canale di Sardegna e l’Adriatico centro-meridionale con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo. Poco mossi i restanti mari.

Per la giornata di domani, 21 dicembre 2022, il CNMCA prevede:

Al Nord, cielo sereno o al più velato sulle aree pianeggianti piemontesi, mentre sul resto del settentrione prevarrà una estesa copertura nuvolosa con associate precipitazioni che, ad iniziare dalle aree più occidentali, nel corso della giornata, interesseranno gran parte del settore, con fenomeni più insistenti e frequenti sulla Liguria

dove localmente potranno risultare anche intensi. Deboli nevicate sono attese al mattino sui rilievi alpini centro occidentali oltre i 1500 metri. Attenuazione dalla serata dei fenomeni con parziali schiarite sulle zone pedemontane centro orientali. Foschie dense e nebbie sulle aree pianeggianti nottetempo, al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità compatta su Toscana, Umbria, Lazio e rimanenti aree appenniniche con precipitazioni su Toscana e Umbria. Estensione dalla serata della copertura nuvolosa con locali piogge associate anche alle Marche. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sulla Sardegna ma con nubi in aumento dal pomeriggio e qualche pioggia sulle aree occidentali. Foschie anche dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e valli interne al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Sud e Sicilia, molte nubi sulla parte centro occidentale del Molise, sulla Campania, sulla Basilicata, sulla Calabria tirrenica, nonché sulla Sicilia settentrionale, ma sempre in un contesto privo di

precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso in genere sulle restanti aree del meridione. Formazione di foschie anche dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e valli interne dopo il tramonto.

Temperature minime in lieve flessione sui crinali alpini, rilievi tra Lazio ed Abruzzo, Salento e Sicilia sudorientale. In rialzo su Liguria centro occidentale e restante territorio di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio, nonché su bassa Toscana, Marche, Umbria e Sardegna. Stazionarie altrove. Massime in aumento su Piemonte, Liguria centro occidentale ed Emilia Romagna orientale. In tenue diminuzione su Valle d’Aosta, Alpi nordorientali lombarde, rilievi altoatesini, veneto settentrionale e zone appenniniche comprese tra Lazio, Abruzzo e Molise. Senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti deboli meridionali su Liguria e Sardegna, con tendenza a divenire di maestrale sull’isola dalla sera. Deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, da mosso a molto mosso il Mar Ligure, con moto ondoso in parziale attenuazione nel pomeriggio. Poco mossi basso Tirreno, Adriatico e Nord Ionio. Mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento serale sul

Canale di Sardegna.